Guardianes 2020 YA TIENE sus 12 calificados a Liguilla.

Solamente se han disputado un par de compromisos de la Jornada 17 (Puebla 1-0 Atlético San Luis y Bravos de Juárez 1-1 América) y el Torneo Guardianes ya tiene a sus 12 calificados a la Liguilla del Futbol Mexicano, lo único que se podrá mover serán las posiciones en las que estarán entrando a la pelea por el campeonato de la Liga MX.

El cuadro de La Franja logró un triunfo importante para colarse a la Fiesta Grande, pero el gol de Henry Martín para el empate del América, cerró a los 12 clubes que pelearan el título en el balompié azteca en el presente certamen; ahora solamente será definir las ubicaciones para los cruces de repechaje y posteriormente los de Cuartos de Final.

La Verdad Noticas ya había informado que el León es inamovible de la primera posición del Torneo Guardianes 2020, si bien el América ya tiene su boleto de forma directa a los Cuartos de Final y de momento el subliderato; combinación de resultados podría hacerlos caer al tercero de la clasificación e incluso a la cuarta plaza de la tabla.

12 invitados a Liguilla listos y habrá movimientos

De momento los clubes que accederían directo a la Liguilla serían: León, América, Pumas y Cruz Azul; en ese orden. Los cruces de repechaje que se darían de estar terminando como hasta ahora están ubicados serían: Rayados de Monterrey vs Toluca, Tigres vs Puebla, Pachuca vs Necaxa y Chivas vs Santos.

Pero los resultados de este sábado y del domingo de los involucrados en la Liguilla de la Liga MX, podrían hacer cambiar las posiciones de 11 de los clubes invitados a la pelea por el campeonato del Torneo Guardianes 2020.

Tabla General del Guardianes 2020.

Equipos que ya tienen pase directo a Liguilla:

León.

América.

Equipos con aspiraciones para quedar en los cuatro primeros:

Pumas.

Cruz Azul.

Rayados de Monterrey.

Tigres.

Equipos con pase a repechaje del Guardianes 2020: