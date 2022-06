Giovani dos Santos no viaja a la pretemporada con el América

Tras los rumores vertidos en días pasados, Fernando Ortiz, director técnico del América, aclaró que en este momento no cuenta con Giovani dos Santos, quién no viajó con el primer equipo a la pretemporada que realizarán en Quintana Roo.

"América es una institución tan grande, que se dicen muchas cosas. Giovani no está con nosotros; en parte se entienden (los rumores), por la magnitud que tiene está institución y no lo vamos a contar", dijo el técnico americanista al preguntarle sobre Giovani.

Al preguntar si “Gio” está descartado para jugar con las Águilas del América, el “Tano” Ortiz reiteró: "Bueno, no, por el momento no. Yo no descarto nada, la vida da muchas sorpresas, más con una institución tan grande, pero hoy no está con nosotros, no contamos con él".

Giovani Dos Santos y su paso por América

El primer ciclo de Gio en Coapa no fue el esperado. Pese a que en su debut marcó gol e hizo gritar de júbilo a la afición en el Estadio Azteca, las lesiones y la irregularidad mermaron el paso del futbolista.

Tras el Clausura 2021, la directiva encabezada por Santiago Baños decidió no renovarle el contrato y desde entonces se encuentra sin equipo. Ha pasado un año y Giovani no ha visto acción, lo cual es una de las razones para que algún club decida no ficharlo.

El delantero quiere volver para jugar de nuevo con su hermano, Jonathan, y aunque el hijo mayor de Zizinho lleva tiempo entrenando en Coapa para no perder ritmo, la realidad es que la posibilidad aún no está cerrada.

¿Pablo Solari llega al América?

Pablo Solari es delantero del Colo Colo de Chile.

Sobre el delantero argentino Pablo Solari, Ortiz expresó: "Veremos, es un nombre que está sonando y tenemos que esperar... La directiva y el manager están trabajando en los refuerzos; nosotros nos enfocamos en la parte física pero seguramente va a haber refuerzos".

En torno a un posible interés por el jugador del Puebla, Israel Reyes, Fernando Ortiz comentó: "Es un excelente jugador, lo ha demostrado en la selección... Él, seguro está evaluando las propuestas que debe tener. De la parte nuestra, seguimos viendo otros jugadores".

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.