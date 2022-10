Gignac recibe el Balón de Oro de la Liga MX en el Tigres vs Pachuca

André-Pierre Gignac fue elegido como el Mejor Delantero de la Temporada 2021-2022 de la Liga MX, por lo que recibió el Balón de Oro de manos de Mikel Arriola en el Estadio Universitario, previo a la Ida de Cuartos de Final Tigres vs Pachuca.

El presidente de la Liga mexicana hizo acto de presencia en el Volcán Universitario y le entregó el Balón de Oro en la ceremonia previa al inicio del encuentro de la Liguilla, donde le dijo: “Felicidades, crack”.

Momentos antes del encuentro, el presidente de la Liga BBVA MX fue abucheado por la afición de Tigres, luego de que el sonido local lo mencionara, sin embargo, los abucheos cambiaron rápidamente por aplausos para Gignac.

¿Cuántos goles hizo André-Pierre Gignac?

El francés André-Pierre Gignac hizo 15 goles la temporada pasada, así como cuatro asistencias, luego de que se le anuló el hat-trick que hizo en la Liguilla del Clausura 2022 ante Atlas, donde perdieron el juego en la mesa.

Cabe recordar que Gignac, no acudió a la ceremonia de entrega en Los Ángeles, California luego de que reveló que no está vacunado contra el Covid-19 y no podía viajar a Estados Unidos por las restricciones.

En su momento, el goleador de la Selección de Francia comentó que el premio debió ser para Julio Furch, de Atlas, luego de que fue bicampeón con los Zorros, en lo que fue su sexto Balón de Oro de la Liga MX.

Gignac rescató la victoria para Tigres

Potente e inatajable, así el primer gol @Bitso de la noche. pic.twitter.com/Fw4uEj6jsk — Club Tigres Oficial �� (@TigresOficial) October 14, 2022

El propio Gignac rescató la victoria de los Tigres por marcador de 1-0 sobre el Pachuca, luego de un peleado partido en donde a ambos conjuntos les costó mucho trabajo abrir el marcador, en la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2022.

Como siempre, Nahuel Guzmán fue factor en el partido, y con un par de intervenciones importantes logró dejar su meta en cero; del otro lado, el central marcó una pena máxima a favor de los felinos, pero con ayuda del VAR, rectificó y anuló la pena máxima.

