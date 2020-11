Gignac en Tigres a PERDIDO tres títulos de goleo individual SEGUIDOS.

Desde la llegada del francés André-Pierre Gignac a la Liga MX se ha demostrado su gran nivel a base de goles, en el cuadro de los Tigres ya es el máximo anotador de la historia de los norteños; pero a pesar de ello en su carrera en nuestro país el atacante de 34 años de edad se ha perdido la oportunidad de conquistar tres títulos de goleo individual de forma seguida.

Pero no solamente han sido tres en hilo, ya que suma en total cinco cetros del goleo individual los que no ha podido conquistar; desde el Apertura 2019 hasta el actual Guardianes 2020 han sido los que no ha podido coronarse y en un par a podido convertirse en el máximo artillero de un certamen en el Futbol Mexicano.

André-Pierre Gignac con los Tigres en los últimos cuatro torneos de la Liga MX es el atacante con más goles en campeonato regular desde el Clausura 2019 junto al ecuatoriano Ángel Mena de León con 36 anotaciones. A dicho goleadores le siguen Rogelio Funes Mori de los Rayados de Monterrey con 29, Jonathan Rodríguez de Cruz Azul y José Juan Macias (con Léon y Chivas) con 25 pepinazos.

El artillero de los de San Nicolás de los Garza está igualado como el delantero europeo con más campeonatos de goleo en la Liga MX junto a Kurt Frederich, que logró esta distinción en las temporadas 1922-1923 y 1925-1926 e Isidro Lángara en 1943-1944 y 1945-1946.

Gignac en Tigres en el Guardianes 2020.

Gignac goleador de Tigres sin muchos cetros de goleo en Liga MX

De los tres títulos de goleo individual que se le han escapado al galo, el primero en el Apertura 2019, en el que hizo 10 anotaciones y culminó en el segundo sitio junto a Funes Mori y atrás de Mauro Quiroga y Alan Pulido que se quedaron con dicha distinción con 12 dianas.

En tanto en el Clausura 2020 el goleador André-Pierre Gignac estuvo en la disputa con Jonathan Rodríguez, para la fecha 10 llevaba ocho tantos, uno menos que charrúa; pero la situación vivida por la pandemia hizo que no se culminar dicho certamen de la Liga MX.

Ahora en el Torneo Guardianes 2020 el atacante de los Tigres se perdió la chance de conquistar un cetro de goleo individual más en su carrera en el Futbol Mexicano; ya que se quedó con 11 tantos en el certamen, uno menos que los 12 que hizo el sudamericano Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez de Cruz Azul.

Por su parte los títulos de goleo individual que ha logrado fueron los del Clausura 2016 con 13 tantos marcados y en el Torneo Apertura 2018 logró hacer 14 goles; para tener sus dos cetros de goleo hasta el momento en la Liga MX.