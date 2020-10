Gallos de Querétaro busca a Mauro Boselli del Corinthians.

El conjunto de los Gallos de Querétaro se encuentran en búsqueda de un centro goleador con calidad comprobada en la Liga MX, el argentino Mauro Boselli, quien se convirtiera en el segundo máximo goleador del León; podría volver al futbol mexicano tras su aventura en Brasil con el Corinthians.

Tal parece que en el tiempo más reciente el goleador sudamericano no la pasas de lo mejor en tierras cariocas, pues las lesiones y la baja de juego en el delantero argentino no le han favorecido; ya que en los últimos cuatro juegos del Corinthians no ha sido convocado.

Ante el panorama poco alentadora, existe una posibilidad de que Mauro Boselli de 35 años de edad pueda volver a la Liga MX, en esta ocasión con el equipo de los Gallos de Querétaro; quienes buscan aprovechar que en diciembre culmina contrato con el Timao, conjunto con l que ganó el Campeonato Paulista en el 2019.

Boselli volvería a la Liga MX con Querétaro

De acuerdo a la información del argentino César Luis Merlo, el contrato que tiene Mauro Boselli con el conjunto de Corinthians tiene una cláusula de renovación con la escuadra amazónica por un año más; por lo que Querétaro tendría que llegar a un acuerdo para poder contar con la cuota de goles del argentino en el siguiente torneo de Liga MX.

Mauro Boselli con el León.

De acuerdo a la información del periodista argentino de igual manera el equipo charrúa del Peñarol también estaría interesado en fichar al goleador pampero de 35 años, quien formó parte del Bicampeonato de Liga MX del cuadro del León en el Apertura 2013 y el Clausura 2014.

El argentino Mauro Boselli con el León de 2013 a 2018 se quedó en el segundo puesto de los máximos artilleros de La fiera con un total de 105 goles, mientras que la cima sigue perteneciendo para el ‘Dumbo’ López que de 1946 a 1950 logró hacer 126 anotaciones con los Panzas Verdes.