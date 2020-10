‘Gallito’ Vázquez SUPLIRÁ en Chivas a Jesús Molina.

El conjunto de las Chivas visitará al cuadro de los Xolos en la Jornada 13 del Guardianes 2020, para dicho compromiso el equipo de Víctor Manuel Vucetich no podrá contar con su capitán Jesús Molina y tal hecho le ha generado al ‘Rey Midas’ que tenga que echar mano en la contención de José Juan ‘Gallito’ Vázquez.

“Estoy muy contento y muy agradecido por los minutos y la oportunidad que me han dado el profe Vuce y su cuerpo técnico. Yo sigo preparándome, sí me dan minutos o no, pero estoy al cien por ciento para lo que requiera el entrenador”.

Fueron las palabras que dio el volante de contención José Juan ‘Gallito’ Vázquez luego de recibir minutos en el duelo entre Chivas y Mazatlán FC del pasado fin de semana y ahora con la lesión de Jesús Molina, seguirá en el 11 titular para el duelo ante los Xolos en el Estadio Caliente.

Chivas alineará con 'Gallito' Vázquez ante Xolos

El volante de contención a tenido mucho mas participación en el Torneo Guardianes 2020, esto ya que ha tenido actividad en ocho juegos, tres de ellos como parte del 11 titular y en donde parece que repetirá en el duelo del domingo en contra de los Xolos.

El equipo de las Chivas se encuentra en el puesto número 12 tras igual número de encuentros disputados con una suma de 18 unidades, esto luego de cinco victorias, tres empates y cuatro descalabros y busca tener un mejor cierre para buscar colarse dentro de los cuatro primeros puestos para calificar a los Cuartos de Final de manera directa.

'Gallito' Vázquez en Chivas.

“Sabemos del talento y la capacidad que tenemos todos los que venimos pisando los talones a los titulares. Estamos trabajando siempre al cien por ciento y el que se descuide pues debemos aprovechar el momento”.