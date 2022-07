Filtran supuesta fiesta de jugador de Chivas con un periodista

Chivas podría tener un nuevo problema de indisciplina al interior del plantel, ya que según medios tapatíos aseguran que uno jugador fue visto de fiesta en plena madrugada, acompañado de un reconocido periodista deportivo.

Según el periodista Jerónimo Camberos, en esta supuesta indisciplina estaría involucrado uno de los dos nuevos refuerzos, Rubén González o Alan Mozo, situación que fue filtrada durante la emisión del programa Duro de Marcar, donde comparte cuadro con David Medrano Félix.

"Están en mi poder fotografías de un refuerzo que vino a esta ciudad con un importante gerente de deportes, 4 de la mañana, el viernes pasado", comentó Camberos sobre la supuesta indisciplina del jugador de las Chivas.

Chivas podría sufrir un nuevo golpe

����Jugador de #Chivas visto a las 4 de la mañana en un antro. El tío Cambi @jeronimocamber2 y el jefe @medranoazteca nos cuentan lo que sucedió.

El también periodista de Azteca Deportes, amenazó con ventilar la identidad del futbolista y periodista, pues existen fotografías que probarían lo dicho por su colega. "Te digo una cosa 'si llego a conseguir esas fotos las voy a publicar', te lo digo desde ahora”, sentenció Medrano.

“Siempre he defendido que nos den nuestro lugar como periodistas, y me he peleado, me he bronqueado y hasta me han vetado, por ese tipo de cosas son que nos pisotean”, agregó el comentarista de TV Azteca.

"Como un jugador, va a estar en un antro, un bar, con un periodista, no corresponde, cuidemos nuestra actividad. "Si las logro encontrar, con todo y que le tengo mucho aprecio a ese periodista, las voy a publicar", insistió Medrano, pidiéndole las fotos a Camberos para exhibirlas.

Afición señala a Alan Mozo

Tras destaparse esta supuesta indisciplina, aficionados de Chivas señalaron a Alan Mozo como el principal sospechoso, pues el ex de Pumas cuenta con un historial negativo con este tipo de ‘resbalones’ en su carrera.

"Comunicado de prensa; para los que me han escrito que si yo andaba en la fiesta con un lateral, negativo señores, no tengo el gusto, yo no era y no sé nada.", publicó el periodista Jesús Hernández, ventaneando a Alan Mozo.

