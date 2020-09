Figura del Cruz Azul PIDE a Siboldi JUGAR con la Sub-20.

El conjunto del Cruz Azul para el Clausura 2020 fichó a un futbolista uruguayo que ha tenido poca actividad en el presente Guardianes 2020, ante esta situación el futbolista sudamericano le ha pedido al estratega Robert Dante Siboldi que lo pongan a jugar en el Sub-20.

Y es que Pablo Ceppelini llegó para ser una pieza clave en el funcionamiento del equipo de La Noria, pero simplemente no se ha ganado los minutos deseados para demostrar su calidad; ante esto se ha puesto a las órdenes para jugar en la Sub-20, en donde ya suma un par de goles en tres compromisos jugados.

Fue el representante de Pablo Ceppelini de 28 años de edad quien reveló que el futbolista sudamericano se acercó al estratega Robert Dante Siboldi para pedirle que le de la opción de jugar en el Cruz Azul Sub-20 para no perder ritmo y es que cree que en la Liga MX no sumará muchos minutos en este Torneo Guardianes 2020.

La Sub-20 de La Máquina venció dos por cero a su similar de Necaxa.



Los anotadores fueron Miguel Seseña y Pablo Ceppelini.



�� Imago7#ConTodoContraTodo #UnaFormaDeVida #JuventudCeleste pic.twitter.com/Unuy8bXqAK — CRUZ AZUL (@CruzAzulCD) August 29, 2020

Ceppelini desea demostrar nivel en la Liga MX

“Hoy por hoy está pidiendo él mismo jugar en la 20 porque Pablo ama el futbol y más allá de que esté en un gran club y que por ahí pudiera quedarse en la comodidad de decir ‘yo no voy a jugar en la 20’, él pide bajar y yo tengo fe que muy pronto va a tener la posibilidad de poder demostrar en el primer equipo para poder consolidarse”.

Pablo Ceppelini en Cruz Azul.

Carlos Villalba, representante del futbolista sudamericano afirmó que no se tiene problema alguno con Pablo Ceppelini en el cuadro del Cruz Azul y el motivo por el cual su representado no ha tenido los minutos deseados en este Guardianes 2020, es simplemente por el buen accionar del cuadro de La Noria y ante ello Dante Siboldi no quiere mover mucho a su 11 titular.

Asímismo, aseguró que Pablo Ceppelini recuperará a su nivel y demostrará por qué Cruz Azul y Siboldi se fijaron en él en primera instancia para enrolarse en la Liga MX.