Figura de Chivas PREFIERE al Rebaño Sagrado que a Selección Mexicana.

La Selección Mexicana ha tenido trabajos llamados microciclos para poder irse conformando, tanto en la mayor se han visto como en la Sub-23; ante ello un futbolista figura de las Chivas a mencionado que prefiere por ahora estar con el Rebaño Sagrado que asistir al combinado azteca.

“Yo creo que para Jaime Lozano y su cuerpo técnico es importante reclutar otra vez a los jugadores para poder planear un buen Preolímpico, también a la vez yo siento que no necesita mucho porque los jugadores se conocen bastante, es una camada de jugadores que ya hemos jugado en algunos equipos, o en selección hemos estado mucho tiempo, nos conocemos bastante”.

Es que es oportuno hacer mención que Alexis Vega de Chivas sufrió una lesión en un microciclo con la Selección Mexicana Sub-23 previo al Repechaje del Torneo Guardianes 2020 y le ha costado poder volver a su nivel.

“Y para mí, a veces hay microciclos en los cuales es bueno entrenar, pero sabemos que son Fecha FIFA en las cuales podemos estar tranquilos en nuestros equipos entrenando, sin arriesgar a alguna lesión como me pasó a mí, y yo ahorita lo veo desde otra forma. Prefiero quedarme si hay microciclo”.

Vega prefiere Chivas y se va recuperando del esguince

Alexis Vega no ha podido quedar al 100% del esguince sufrido de segundo grado en un duelo amistoso entre la Selección Mexicana Sub-23 y el cuadro del Cruz Azul, cuando Ignacio Rivero lastimó al futbolista de Chivas.

Lesión de Alexis Vega.

“No me encontraba al 100 por ciento, no podía caminar bien, cojeaba bastante porque me dolía mucho el tobillo porque lo tenía bastante inflamado. Empezó el torneo y no tenía ritmo porque venía sin jugar, sin entrenar, del tobillo me encuentro perfectamente ya, gracias a Dios, se curó muy bien la lesión, pero sí el tema físico es el que me está costando ahorita”.

