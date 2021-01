Fans de Tigres ACABAN a comentarista de Televisa Deportes/TUDN.

La noche de ayer en la cancha del Estadio Universitario inició un nuevo camino para los Tigres en busca de un cetro de Liga MX más, recibiendo al cuadro del León, a quienes doblegaron con marcador de 2-0 y además tuvieron el lujo de que el flamante refuerzo Carlos González se estrenara con un gol; pero los fans felinos estallaron en contra de un comentarista de Televisa Deportes/TUDN.

Y es que el Torneo Guardianes 2021 comienza a dar de que hablar en apenas casi la mitad de la Jornada 1, pues tras la anotación del paraguayo ex de los Pumas, Carlos Aguilar, mejor conocido como ‘El Zar’, le puso como apodo al guaraní “Chachagol” y los seguidores del cuadro del ‘Tuca’ Ferretti explotaron en redes sociales ante el comentarista.

Aguilar es acabado por fans de Tigres

Y es que desde la llegada de Carlos Aguilar a Televisa Deportes/TUDN, se ha ido incursionando en el mundo del futbol y en los duelos de Liga MX no han caído del todo bien para algunos seguidores y en especial ahora con los de los Tigres; quienes lo han acabado por el apodo puesto a Carlos González.

Cada que escucho al wey del box decirle chachagol a Carlos González. pic.twitter.com/PewCMUKpnZ — Joel Hersán (@junge49) January 10, 2021

No cabe duda que la carrera en los medios de comunicación es muy compleja, pues las redes sociales pueden subirte o acabarte; si bien la amplia carrera y la experiencia de Carlos Aguilar no está en tela de juicio, para lo ocurrido con los seguidores de los Tigres, es algo que no aguantan.

Los aficionados de los Tigres cada que escuchan al wey del Box decir "Filifulito" "ChaChaGol" pic.twitter.com/hvcBEAfhos — EL PADRINO (@MiPadrin0LDevil) January 10, 2021

Pero en las redes sociales no solamente se han dirigido a Carlos Aguilar, de igual manera ante sus compañeros de la transmisión de Televisa Deportes/TUDN, Aldo Farías, Toño Nelli; señalando que dejaran de repetir el apodo de “Chachagol”, pues creen que es tan feo como el del “Cocoliso” que pusiera el ex futbolista ‘Kikín’ Fonseca al atacante paraguayo Carlos González.

Viendo que Charly ya metió gol con su nuevo equipo y que además de eso su nuevo apodo es "Chachagol" pic.twitter.com/mrZqDW7wYk — AleJa☪️ (@BarbsxAlvaro) January 10, 2021

