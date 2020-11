Fan de Monterrey lanza botellazo a una pantalla tras eliminación ante Puebla

No cabe duda que el futbol desborda grandes pasiones y sentimientos, los cuales se pueden salir de control cuando un club no cumple con las expectativas. Tal es el caso de un aficionado del Monterrey que explotó tras la eliminación del Guard1ianes 2020 ante Puebla

De acuerdo con un video que circula en redes sociales y compartido por el portal SDP Noticias, se observa a un molesto seguidor del conjunto de Rayados que arremetió contra una pantalla, después de que su equipo cayó en penales frente al Puebla.

Como te informamos en La Verdad Noticias, Monterrey quedó eliminado en el Repechaje Guard1anes 2020 frente al Puebla, hecho que molestó a un aficionado y descargó toda su furia contra la pantalla en la que se encontraba disfrutando del partido.

Este, es de los mejores lunes de mi vida ��



Por si se les había olvidado: ¡#LaFranjaQueNosUne�� ESTÁ EN LIGUILLA, HIJOS DE SU ENFRANJADÍSIMA! ��



¡Qué se te vuelva a enchinar la piel con el resumen!���� pic.twitter.com/Cn0RF9dIDH — Club Puebla�� (@ClubPueblaMX) November 23, 2020

El aficionado de Monterrey se volvió viral

El video se ha vuelto viral en redes sociales debido a la tremenda rabieta del aficionado de Monterrey, ya que en las imágenes se observa al hincha regiomontano lanzar una botella de cerveza contra la televisión, la cual quedó inservible tras el violento impacto.

Ante esta situación, las personas que lo acompañaban se quedaron sorprendidas por este ataque de ira. Aunque eso sí, al parecer la fiesta continuó más allá del señalado episodio y de la vergonzosa eliminación sufrida por los Rayados en el Apertura 2020 de la Liga MX.

La eliminación fue un fracaso rotundo debido a que la nómina de Monterrey está valuada, según el portal Transfermarkt, en 81 millones de dólares, es decir, mil millones 600 mil pesos. Mientras que la del Puebla apenas alcanza los 21 mdd, poco más de 420 mdp.

A la chingada la pantalla del buen fin ������ pinches rayados �� pic.twitter.com/9lB12Y2Quy — Eliminada en repechaje (@karlatrevino_27) November 23, 2020

Monterrey tuvo un año para el olvido

Cabe señalar que este año ha sido desastroso para los Rayados, ya que en el Clausura 2020, torneo que se suspendió por la pandemia de coronavirus, eran el último lugar de la tabla, en tanto que en el Guard1anes 2020 no pudieron avanzar a los Cuartos de Final.

No obstante, los pupilos de Antonio Mohamed ganaron la Copa MX, lo cual no puede significar un paliativo considerando que su nómina no sólo es una de las mejores y más costosas de la Liga MX, sino de todo el continente.

