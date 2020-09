Facundo Waller contento en Pumas tras liderato.

Los Pumas se encuentran viviendo un idilio con los resultados en el Guardianes 2020, en 10 juegos disputados suman cinco triunfos y cuatro empates, no conocen la derrota y además están punteros en la Liga MX, ante el buen paso de los Auriazules, el futbolista uruguayo Facundo Waller habló del buen grupo que ha encontrado en el equipo a su llegada al futbol mexicano.

Y es que para el mediocampista sudamericano de 23 años de edad su llegada al equipo de la máxima casa de estudios a sido muy grata, pues encontró un grupo muy unido y que eso ha sido parte fundamental de que los del Pedregal se encuentren en la cima del certamen en nuestro balompié.

"Vivimos una racha muy linda. Recalco que se ganan muchos resultados por el buen grupo. Hay una competencia muy sana. Creo que estamos felices del día a día que venimos marcando. El primer objetivo es clasificar a la Liguilla y después ganar un título”.

Waller contento en Pumas y por el liderato de Liga MX

También el volante charrúa Facundo Waller reveló lo importante que ha sido el papel del estratega argentino Andrés Lillini, quien se quedó con el puesto del estratega español Míchel González, quien abandonó la institución a pocas horas del arranque de la Liga MX en este Guardianes 2020.

"Yo a Michel no lo conocía y no estaba pendiente del tema. Ahora con Andrés se están haciendo las cosas bien. Cuando iba a venir sabía que iban a venir cosas buenas porque Lillini conoce bien al equipo. Yo veo a Lillini como cualquier técnico que he tenido en primera. No lo veo como alguien de las formativas".

Facundo Waller en Pumas.

Los Pumas en la Jornada 11 del certamen estarán recibiendo en el Estadio Olímpico Universitario a las 12:00 horas del centro del país al Atlético San Luis en busca de continuar invicto y en la cima del Guardianes 2020.