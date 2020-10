Fabián Estay EXPLOTA contra el Toluca por no darle cara a Cristante.

El conjunto del Toluca cortó a José Manuel ‘Chepo’ de la Torre, ante ello de interino llegó Carlos Adrián Morales, tras lograr el triunfo en la Jornada 13 del Guardianes 2020 de 2-0 al Cruz Azul, le dieron la continuidad; pero el chileno Fabián Estay explotó en contra de la directiva Choricera por no darle la cara a Hernán Cristante cuando lo tenían cerca de llegar al banquillo escarlata.

Y es que el exfutbolista de los Diablos Rojos lamentó que la dirigencia haya decidido no darle la cara a Hernán Cristante, ya que tenían el acuerdo para el retorno del ex portero para ser el sustituto del ‘Chepo’ de la Torre; pero no lo hicieron y para el chileno fue algo no bien manejado por los directivos.

"Ya habían hablado con Hernán (Cristante), se habían reunido con Hernán y el lunes iba a firmar contrato. Una parte de la institución lo quería a Hernán y otra parte que no lo quería. Por un resultado, le dan continuidad a Carlos Morales”.

Estay arremete contra el Toluca por mal manejo con Cristante

Además Fabián Estay dijo que no fue por defender a su ex compañero Hernán Cristante, pues lo hubiera hecho con alguién más por el hecho que la directiva del Toluca no tuvo el gesto de dar la cara y hablar de frente con el director técnico argentino.

"No le dieron la cara y no estoy defendiendo a Hernán; hubiese sido con Cardozo, con el Profe Meza, se habló de Villazón. Me parece que las formas de la institución no han sido las más acertadas”.

Carlos Adrián Morales recién inicia su camino en los banquillos de la Liga MX y el Toluca será con quien pueda demostrar su capacidad en el resto del Torneo Guardianes 2020 y su segundo duelo será en contra del conjunto de los Pumas en la Jornada 14.