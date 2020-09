FELIZ Vucetich por los RESULTADOS de las Chivas

El estratega de las Chivas del Guadalajara, Víctor Manuel Vucetich se dijo feliz por el resultado que su equipo logró en el Volcán al vencer a los tigres la noche del sábado, concluyendo la jornada 8 del Guardianes 2020 de la Liga MX.

En rueda de prensa virtual, luego de llevarse los tres puntos como visitantes el timonel del equipo tapatío, declaró que se encuentra listo para los resultados que se den a pesar de la poca contundencia que habían mostrado sus jugadores en otros partidos.

Víctor Manuel Vucetich, comentó que la lectura es que se venía trabajando bien, pero se había fallado y en cualquier momento se podía romper esa cuestión. Solamente el tiempo y el trabajo les darían esa respuesta y él sabía que era cuestión de tiempo.

El estratega de las Chivas, mencionó que tiene todos los elementos para tener beneficio en espacios abiertos por lo que le funcionó a la perfección.

“Echarse para atrás no es renunciar, es cerrar espacios”, declaró.

Con respecto al trabajo que Macias había mostrado en la cancha, Vucetich expresó que se encontraba tranquilo por la poca contundencia que había mostrado Macías en juegos pasados pero que eso ya quedó atrás.

"De Macías no me preocupa, porque viene trabajando muy bien. Sabemos que el goleador es así, cuando no hace goles se dice que está en crisis y hoy que anotó quizás se rompió", dijo.