Ex jugador del América ve a Federico Viñas FUERA de las Águilas PRONTO.

No cabe duda que una de las últimas apuestas por parte del conjunto del América en fichar a jugadores jóvenes, con mucha proyección, pero sin tanto reflector; le ha funcionado y en Federico Viñas pone lo que podría ser una futura joya para el futbol uruguayo; así lo comentó un ex jugador del cuadro de las Águilas, quien asegura que el joven número 24 de los de Coapa pronto estará emigrando al Viejo Continente y que no durará mucho tiempo en la Liga MX.

En el balompié mexicano Federico Viñas solamente lleva un año, pero su nivel y cualidades se han visto desde su llegada; por ello para su compatriota Richard Núñez, el joven goleador de 22 años de edad pronto dejará a las Águilas para emigrar a Europa.

Richard Núñez en América.

"Veo muy difícil que Viñas siga en América, yo creo que se va a Europa; no tiene posibilidades de seguir en el futbol mexicano, por lo que veo".

Richard ve en Federico Viñas muchas cualidades que gran parte de los goleadores no tiene, pues a pesar de corta edad tiene mucho temple, casi siempre toma la decisión correcta en el campo, tiene gol, sabe moverse en el frente de ataque y además tiene mucho sacrificio.

Núñez asegura que Viñas pronto se irá de la Liga MX

"Tiene muchas cosas, sacrificio que para un delantero no se ve tanto. Tiene eso y muy pocos delanteros lo hacen. Marca muy bien, hace diferencia, sabe gambetear, sabe definir y eso es lo que hace diferencia en el futbol mexicano".

El atacante charrúa Federico Viñas renovó no hace mucho tiempo un contrato con el América que lo vincula hasta el 2024, pero seguramente de seguir con este nivel o elevarlo, pronto podría emigrar al Viejo Continente tal como lo asegura su compatriota Richard Núñez.

El ‘Joven Mara Viñas’ en solamente 26 cotejos jugados con el cuadro del América en la Liga MX suma 11 goles y tres asistencias.