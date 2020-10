Ex jugador del América MANDO A CH.A.S.M a ex comentarista de Televisa

Cesilio de Los Santos ex jugador de la Águilas del América sacó el cobre al defenderse de una broma que Chuy Mendoza ex futbolista azulcrema le realizó en twitter, además de mandar a Chingar a su M@$%& a Raúl Sarmiento ex comentarista de Televisa.

Una de las máximas leyendas de Coapa no aguanto la crítica hacia su cabello por parte de Jesús Mendoza y de Sarmiento quienes le pedían al ex defensa uruguayo de las Águilas que se quitara el corte de cabello que traía, por lo que Cesilió no aguanto y explotó.

�� https://t.co/pun4YKQrvs pic.twitter.com/xkgZtFigcU — ����Cesilio De Los Santos (@cesilio6) October 11, 2020

Cesilio se fu con todo contra Sarmiento en twitter

Lo que parecía una simple broma por parte de un ex futbolista de las Águilas del América, para una leyenda de los azulcremas a través de twitter, terminó en insultos por parte de Cesilio de Los Santos para Jesús Mendoza y Raúl Sarmiento, quienes se metieron con el nuevo look de la leyenda azulcrema.

“Que tal si te cortas el pelo feo ese que tienes y de paso te echas un baño mi Cesi ídolo de ídolos”, fue el comentario de Chuy Mendoza.

Que tal si te cortas el pelo feo ese que tienes y de paso te echas un baño mi Cesi ídolo de ídolos — CHUY MENDOZA (@chuymendoza11) October 10, 2020

Minutos después el ex comentarista de Televisa, Raúl Sarmiento avaló el tuit del ex futbolista de forma sarcástica “Mi querido Cesi, apoyo la idea de Chuy, jajajajaja”.

Por lo que Cesilio de Los Santos no aguantó el comentario y respondió de forma molesta, explosiva, pero a la vez respetuosa a los comentarios que tanto el ex futbolista como el ex comentarista habían realizado hacia su persona.

�� @chuymendoza11 con mucho cariño y mucho respeto , CHTM tu y ese gordo feo de @raulsarmiento los 2 me la pelan ������������ — ����Cesilio De Los Santos (@cesilio6) October 10, 2020

“@chuymendoza11 con mucho cariño y mucho respeto , CHTM tu y ese gordo feo de @raulsarmiento los 2 me la pelan”, escribió la leyenda de los azulcremas.

Luego de la respuesta de Cesilio de los Santos, ni uno de los que iniciaron la broma respondió a lo que el considerado leyenda del América que fue uno de los defensivos más fuertes del club de Coapa en el fútbol mexicano.