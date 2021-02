Ex jugador de Cruz Azul y campeón del mundo se lanza de candidato por el PRD

No cabe duda que en este año electoral han comenzado a manifestarse en diversos estados de la República los llamados "chapulines", quienes aprovecharán los próximos comicios para buscar un cargo político, y la Liga MX tendrá algunos candidatos.

Durante las últimas semanas se han destapado varias personalidades de la televisión y del ámbito musical quienes serán candidatos a algún cargo de la funciòn pùblica, pero también se han registrado ciertos personajes deportivos como futbolistas.

Tal es el caso del ex jugador de Cruz Azul y ex campeón del mundo con la Selección Mexicana Sub 17, Edgar Andrade, quien se olvidó del mundo deportivo para incursionar en la lista de deportistas que participarán en las próximas elecciones.

Andrade será candidato a regidor por el PRD

El también ex jugador de los Tiburones Rojos del Veracruz y Jaguares de Chiapas fue registrado como precandidato a regidor en Xalapa por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), mientras el Torneo Guardianes 2021 de la Liga MX sigue su curso.

"He solicitado mi registro como precandidato a regidor por el municipio de Xalapa, quiero aportar desde la sociedad civil mi experiencia para el desarrollo del deporte de nuestra ciudad", publicó el ex campeón del mundo ante su registro.

Como te hemos dado a conocer en reportes anteriores de La Verdad Noticias, Edgar Andrade es oriundo de Xalapa y, desde su retiro de las canchas dentro del fútbol mexicano, vive en esta ciudad, donde abrió una escuela de futbol.

En 2007, sufrió una fractura de tibia de la cual le costó mucho recuperarse. Su carrera ya no fue la misma y, de manera prematura, colgó los botines tras intentarlo en Jaguares, Monarcas, Veracruz, Pachuca y Cafetaleros.

La durísima fractura de tibia que sufrió en 2007, mientras defendía el jersey celeste, lo terminó por dejar fuera del Mundial Sub-20 de Canadá y por sentenciar una carrera futbolística que terminaría muy temprano.

¿Por qué la FDA emitió una alerta para el gel desinfectante en México? Síguenos en Google News y mantente informado.