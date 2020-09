Ex Chiva hizo FUERTES DECLARACIONES contra el “Chepo” de la Torre

El inolvidable Juan Pablo Rodríguez, quien jugó con las Chivas del Guadalajara y quien quedó marcado en la historia del fútbol mexicano por ser el futbolista con más goles de penal en la historia de la Liga MX, hizo fuertes declaraciones contra José Manuel de la Torre actual estratega del Toluca.

En entrevista con ESPN, el “Chato” Rodríguez comentó que al “Chepo” le cuesta hacer grupo, le cuesta hacer que los jugadores se convenzan de su sistema, de su idea. Ya le viene costando de mucho tiempo atrás, ya viene con problemas en la selección, después, en su paso por los equipos donde ha estado.

Gracias FUTBOL ⚽️..... pic.twitter.com/BXwjpHl0ZF — juan pablo rodriguez (@chato_58) July 7, 2018

El Chato contra el Chepo en la Liga MX

El ex futbolista de las Chivas del Guadalajara mencionó que él tuvo la oportunidad de regresar a Santos y escuchar los comentarios, que sin duda, eran sobre su personalidad, donde se expresaban que el “Chepo” no encajaba, o que no hacía que el grupo en el vestidor fuera sano.

El “Chato” Rodríguez señaló que José Manuel de la Torre suele meterse también en otros aspectos de sus clubes, como son las fuerzas básicas, incluso, en temas más allá del equipo, cosas más institucionales, más sobre inteligencia deportiva, estar en todas partes, empaparse de todo lo institucional.

El "Chato" Rodriguez habló del "Chepo" de la Torre

Juan Pablo Rodríguez recordó que en su paso por las Chivas, su relación con el ‘Chepo’ fue nula y se remitió a la de jugador-entrenador, destacando que el entrenador no se presta al diálogo, por lo que tuvo que salir de la institución tapatía por la forma en la que el actual timonel del Toluca manejaba el equipo.

Juan Pablo Rodríguez es el futbolista con mas goles de penal en la Liga MX

Agregó que el “Chepo” de la Torre todo ha demostrado que puede salir de muchas adversidades. Sin duda, él solo se dará cuenta que ha dejado de hacer, o qué más tiene que hacer para salir de esto.