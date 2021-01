Estaba Solari SEGUIRÁ al América y deja a Pumas de lado.

En los últimos días del pasado mes de diciembre de 2020 el cuadro del América dio a conocer la llegada al banquillo que dejó Miguel Herrera, al argentino Santiago Solari, tras el hecho mencionado, su hermano Esteban aseguró que ahora seguirá al cuadro de Coapa en la Liga MX y ya no a los Pumas en donde jugó.

"Voy a hinchar por el América siempre que no juegue contra Pumas".

Esas fueron las declaraciones que dio Esteban Solari para AS México, en relación a lo que ha sido la llegada de Santiago Solari al cuadro del América para el siguiente campeonato de la Liga MX que está a una semana de arrancar.

Esteban Solari desea dirigir en la Liga MX

Pero no solamente fueron esas las palabras que dijo Esteban sobre la llegada de su hermano al banquillo del América, de igual forma mencionó que en un futuro le gustaría poder dirigir en la Liga MX, pues recuerda lo que vivió con el equipo de los Pumas cuando militó con ellos.

“Sin ningún tipo de dudas me gustaría tener una oportunidad de dirigir en México. Hoy estoy en un proyecto de renovación en la Selección Argentina, es el tercer año que llevo como técnico adjunto, al lado de Fernando Batista en la Sub 23 y Sub 20, y también dirigiendo la Sub 19. Logramos muchos éxitos, promoviendo jugadores a la Mayor, y ganando torneos como el Panamericanos y Preolímpico. Todo este aprendizaje es parte de ese proceso de crecimiento y preparación para el futuro”.

Esteban Solari en Pumas.

La Verdad Noticias dio a conocer la llegada de Santiago Solari al América, quien vivirá su segunda experiencia en un equipo de Primera División tras su paso por el cuadro del Real Madrid en la Temporada 2018-2019.

