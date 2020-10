Enrique Alfaro NIEGA ABRIR estadios en Jalisco (vídeo)

Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco, mantendrá los estadios de las Chivas del Guadalajara y del Atlas de la Liga MX cerrados y sin acceso al público como se ha manejado desde que inició la pandemia del Covid-19.

Enrique Alfaro a través de las redes sociales emitió un mensaje donde aclaró que el regreso de las personas a los estadios está muy lejos de concretarse ya que el estado continua su lucha contra el virus y la reapertura podría poner en riesgo a la población que se ha mantenido resguardada en sus casas.

Estadio de las Chivas permanecera cerrador anunció el gobierno de Jalisco

Estadios de Jalisco aún no abriran para evitar el Covid-19

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro comentó que el regreso a los estadios tapatíos como el de las Chivas del Guadalajara y Atlas no se podrá realizar ya que no hay condiciones para avanzar en la apertura de nuevas actividades, porque no se puede permitir el regreso de la gente a los estadios, la apertura de antros ni ningún tipo de actividad masiva.

“Tenemos que actuar con prudencia y medir cada paso que demos para no lamentarnos después", dijo el gobernador de Jalisco.

Van 7 meses de lucha contra el #COVID19 y no ha sido fácil, pero estamos en una carrera de resistencia y relajar las medidas de prevención nos está cobrando factura. Parar no le conviene a nadie y estamos a tiempo de evitar el #BotónDeEmergencia. Escucha este mensaje y difúndelo: pic.twitter.com/E2FL3Ajj9r — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) October 6, 2020

Aclaró que primero está la salud y la vida de todos y de no cumplir con las medidas de salud establecidas contra el Covid-19 en Jalisco se puede activar el "botón de emergencia", el cual obligaría al cierre total de actividades por quince días, para cortar la cadena de contagios en la entidad.

Hoy, en sesión de la Mesa de Salud Jalisco, se hizo un profundo análisis de la situación del #COVID19 en el estado. Se tomaron acuerdos y decisiones que hoy por la noche les informaré en mis redes sociales. Es importante que lo escuches, ayúdame a pasar la voz. pic.twitter.com/PPCRdmURwi — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) October 5, 2020

Enrique Alfaro, agregó que en su gobierno han demostrado que saben tomar decisiones por difíciles que estas sean para los jaliscienses y así lo seguirán haciendo. Con ello, Chivas y Atlas en la Liga MX, así como Charros de Jalisco en la Liga Mexicana del Pacífico y los Astros de Jalisco, no podrán tener público en los estadios.