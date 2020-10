En Pumas el técnico Andrés Lillini SIGUE DUDANDO de continuar.

A pesar del buen momento que ha tenido el conjunto de los Pumas tras 13 fechas en el Torneo Guardianes 2020 de la Liga MX, el estratega interino Andrés Lillini duda de continuar en el banquillo del cuadro de la máxima casa de estudios de cara a un futuro.

Y es que el cuadro Auriazul se quedó de último minuto antes del inicio del presente certamen del balompié azteca sin entrenador tras la salida del español Míchel González y para sustituirlo se quedó el director de las fuerzas básicas y tras el gran inicio se quedó de forma permanente para el resto del Guardianes 2020.

“La exposición no es lo mío. Tengo que aceptar que el club es muy grande a nivel nacional, uno está y es evaluado por mucha gente, una sola persona es evaluada por muchísima gente y a veces a esa exposición no estoy acostumbrado y me cuesta adaptarme”.

Esas fueron las palabras que reveló Andrés Lillini al ser cuestionado en una entrevista para ESPN Radio Fórmula sobre lo que es para él la exposición al ser entrenador de Pumas, ya que es algo que no le agrada y la popularidad del cuadro Auriazul es algo que acapara reflectores; pero deja en manos de la directiva su situación dentro del club ya sea en el primer equipo o volviendo a la dirección de la cantera.

“No es una decisión mía, es una decisión del club, que tendrá que pensar en el perfil que necesita para un técnico de Primera División. Si tengo que ayudar, como en este caso que tuve que ayudar y acá estoy, veremos qué pasa al final. También en Primera División me dado cuenta que uno sigue formando y sigue estando cerca de los juveniles, más en este plantel que hay tanto, Me cuesta mucho a veces, pero me tengo que adaptar”.