En DUDA Aguilera para ENFRENTAR al Cruz Azul

Las Águilas del América podrían presentar bajas en su cuadro titular, esto debido a algunas lesiones que se presentaron en el clásico, como el problema de Emanuel Aguilera en el aductor que lo podría alejar del clásico joven del Guardianes 2020 de la Liga MX.

Según información de EL UNIVERSAL, Emanuel Aguilera no salió para el segundo tiempo del Clásico Nacional por molestias físicas, que no viene bien para el América que enfrenta el próximo domingo al Cruz Azul.

Durante el descanso, el futbolista de las Águilas del América se acercó con Miguel Herrera, para comentarle un problema en el abductor. Al escucharlo, el timonel no dudó en darle descanso a su zaguero central, para no arriesgarlo más.

En rueda de prensa virtual, el timonel del cuadro azulcrema aclaró que Emanuel Aguilera sintió una molestia en el abductor y, para que no se agravara, decidió sacarlo, para que la situación no pasara a mayores y asegurarlo para los partidos siguientes del equipo.

“Me dijo que ‘la última pelota que pegué con la derecha para un pase largo, me molestó tantio’, y le dije: ‘No, no, no. Para fuera”, dijo el piojo.