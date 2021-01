Emanuel Villa se ofrece para reforzar a Cruz Azul en el Guardianes 2021

Toda la emoción del fútbol mexicano regresa este fin de semana, ya que el próximo viernes el balón volverá a rodar con el arranque del Torneo de Clausura Guardianes 2021 de la Liga MX, torneo que reportamos para ti en La Verdad Noticias.

A solo unos días de iniciar el nuevo certamen, la Máquina de Cruz Azul no ha podido reforzarse debido a una “disciplina financiera”, la cual la directiva tuvo que adoptar debido a los tiempos que se viven en el país.

Con Juan Reynoso como nuevo entrenador de Cruz Azul previo al Torneo Guardianes 2021, la directiva cementera ya está planificando cómo estará compuesto el plantel celeste, las altas y bajas que tendrán, y buscando eventuales fichajes para la siguiente temporada.

Lo conseguiste como jugador, algo que cientos de nosotros no conseguimos... ����

Ojalá también lo consigas como DT, algo que muchos con “gran cartel” tampoco pudieron!!!

De corazón, éxitos Juan!!! ����⚽️ https://t.co/24Jt1wsnHM — Emanuel “Tito” Villa (@TitoVilla1982) January 3, 2021

Cruz Azul busca un delantero

De acuerdo con información dada a conocer por Adrián Esparza Oteo de la cadena TUDN, el conjunto de Cruz Azul se encuentra en la búsqueda de un delantero para el próximo certamen de la Liga MX.

Sin embargo, no hay muchas opciones por falta de presupuesto y con lo que hay no sería suficiente ya que Milton Caraglio no cuenta demasiado y solo tiene nominalmente a Jonathan Rodríguez y Santiago Giménez para esas demarcaciones.

Ante esta situación, el ex delantero de Cruz Azul y ahora comentarista de TUDN Emanuel ‘Tito’ Villa, levantó la mano a modo de broma, preguntando si no hay espacio para él en la plantilla, ya que llegaría con gusto a La Noria.

☝️☝️☝️

Voy para 39 pirulos...

Este año marqué más de 50 goles en la talacha ������, sirve como dato?

Te voy dejando mi teléfono por si se lo quieres pasar a Jaime Ordiales: 442... ������

Abz, Adri querido! ⚽️ https://t.co/CtmZCtIZf9 — Emanuel “Tito” Villa (@TitoVilla1982) January 7, 2021

“Tito” Villa lanzó un mensaje a Cruz Azul

“Voy para 39 pirulos… Este año marqué más de 50 goles en la talacha, sirve como dato? Te voy dejando mi teléfono por si se lo quieres pasar a Jaime Ordiales: 442… Abz, Adri querido!”, expresó.

Cruz Azul debutará este domingo 10 de enero contra Santos Laguna en el duelo correspondiente a la jornada 1 del Torneo Clausura 2021, el cual se disputará en la cancha del TSM Corona a las 19:06 horas tiempo del centro de México.

