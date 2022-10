El jugador de Cruz Azul que le pesó la playera y se va en 2023

No todos los futbolistas que llegaron en el Apertura 2022 han rendido para Cruz Azul, y es que la camiseta les ha pesado y no se han adoptado al futbol mexicano, el cual, no es nada fácil por la altura y la exigencia de la afición.

Este jugador llegó ya comenzado el torneo y venía como figura pues su experiencia tanto en Europa como en su Selección nos hacía creer que la rompería en la Liga MX pero estábamos muy alejados de lo que realmente pasaría con él.

Se trata de Ramiro Funes Mori, quien se encuentra lesionado y su contrato termina el 30 de junio de 2023, pero si llegara a prolongarse su tiempo de recuperación, la directiva tomaría la decisión de rescindirle el contrato, según SDP Noticias.

¿Qué pasó con Ramiro Funes Mori?

El jugador de Cruz Azul que le pesó la playera y se va en 2023

El defensa argentino de 31 años se ha lesionado (3) más veces que los meses que ha jugado en México (2) y eso es preocupante, incluso TyC Sports reveló que su jugada era estar un año en la Máquina de Cruz Azul para después llegar a River Plate.

El pasado mes de agosto, Funes Mori fue anunciado como el último refuerzo del conjunto celeste en el presente semestre, desde entonces el defensor comenzó su historia en las filas de la institución celeste.

A través de sus redes sociales, Cruz Azul compartió la fotografía donde se aprecia al zaguero argentino realizando trabajo regenerativo en el gimnasio de la Noria para ponerse a punto de cara a su debut.

Te puede interesar: Ramiro Funes Mori tuvo su primer entrenamiento con Cruz Azul

Cruz Azul reunió a los mellizos Funes Mori

El jugador de Cruz Azul que le pesó la playera y se va en 2023

La Liga MX fue el marco para el reencuentro de los mellizos Funes Mori en las canchas. Los hermanos Ramiro y Rogelio se volvieron a ver las caras, pero en esta ocasión lo han hecho como rivales.

Rogelio es jugador de Rayados del Monterrey -incluso se nacionalizó mexicano para ponerse a la Selección Nacional-, mientras que su hermano Ramiro llegó para firmar con Cruz Azul y reencontrarse con su mellizo.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.