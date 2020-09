El “Tuca” PREOCUPADO por los resultados de los Tigres (VÍDEO)

Los Tigres de la UANL cayeron este sábado ante las Chivas del Guadalajara, situación que ya puso a temblar a Ricardo “Tuca” Ferretti quien se dijo preocupado por los resultados que los felinos del norte han logrado en el Guardianes 2020 de la Liga MX.

Ferretti, descartó que los resultados le afecten en su relación con sus jugadores después que los partidos concluyen, ya que esto podría afectar en todos los sentidos en el equipo por lo que busca dialogar con ellos en los entrenamientos.

Ricardo Ferretti podría irse de Tigres por los resultados

La afición de Tigres quieren fuera al "Tuca" Ferretti

En rueda de prensa virtual Ricardo “Tuca” Ferretti, comentó que después de los partidos no le gusta mencionar nada, no es de ir y gritar, porque los jugadores no se sienten bien, están calientes y esa historia de llegar y decir, puede causar problemas, herir a la gente y no le gusta, prefiere hacerlo después tranquilo con un video y que todo esté en calma.

Mencionó que la situación por la cual atraviesa el equipo lo mantiene preocupado ya que esto lo podría poner fuera del equipo y dejarlo lejos de llegar a la liguilla del guardianes 2020, por lo que buscará otra estrategia con los felinos para las próximas jornadas.

�� Conferencia de prensa al terminar el partido de la jornada 8, con Tuca Ferretti.



�� https://t.co/gQajLpHbqV#EstoEsTigres �� pic.twitter.com/H16x6nZUpj — Club Tigres Oficial (en Casa ����) (@TigresOficial) September 6, 2020

El estratega de los los Tigres de la UANL, declaró que la responsabilidad principal es de él y en el equipo felino ya la ha pasado, ya la he vivido y gracias a Dios, gracias al esfuerzo de los jugadores , los resultados, el apoyo de la afición y la directiva es incondicional, incomparable.

“La afición tiene todo el derecho de estar molesta, de estar enojada, no estamos dando los resultados. Para mí es una situación normal el desagrado”, agregó.

Te puede interesar: Liga MX APRUEBA a Nahuel Guzmán para Tigres a pesar de positivo por coronavirus ¡Increí...

Se termina el partido y caímos en casa. ¡A levantar la cara y a pensar en la siguiente jornada! ��



Presentado por @CementosCEMEX #EstoEsTigres ��#6DecadasDeTigres ���� pic.twitter.com/VxTt3lEeTb — Club Tigres Oficial (en Casa ����) (@TigresOficial) September 6, 2020

Ricardo Ferretti tiene más de una década con los Tigres de la UANL, logrando cinco títulos de Liga con el equipo y con resultados que no son los que se han presentado en este Guardianes 2020 de la Liga MX, donde los felinos van en picada en la tabla general.