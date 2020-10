El “Piojo” ASEGURÓ que la SNM no necesita NATURALIZADOS

Miguel Herrera, director técnico del Club América, en entrevista para ESPN, destacó que la Selección Nacional de México no necesita futbolistas naturalizados, ya que el plantel cuenta con futbolistas mexicanos que juegan en la Liga MX y en el continente Europeo que pueden dar la cara por el tricolor.

El “Piojo” mencionó que ante el partido que el selectivo mexicano tendrá contra Argelia, que no es necesario tener “naturalizados” ya que los mexicanos que fueron convocados por el “Tata” Martino han cumplido en los partidos que han enfrentado.

Miguel Herrera mencionó que hoy la Selección Mexicana no necesita naturalizados, sin duda alguna los muchachos mexicanos lo están haciendo bien, pero no demérito a Funes Mori que es un gran delantero, pero en este momento en la Selección no hay necesidad de eso.

Estos comentarios los destacó debido a la insistencia del futbolista argentino, Rogelio Funes Mori quien espera ser naturalizado para poder jugar con la Selección Mexicana del “Tata” Martino y así poder participar en Qatar 2022.

El ex estratega de la Selección Nacional de México, aclaró que para él Funes Mori es un gran jugador, pero que en este momento no se necesita un delantero porque la delantera del futbol mexicano está muy bien, tiene jugadores importantes en Europa que están funcionando, hay jugadores en México que están haciendo su trabajo para poder ser considerados.

Miguel Herrera, agregó que tuvo una plática con gente de Selección y la Federación, y quedó muy formalmente de podernos comunicar telefónicamente por qué en el momento estaba caliente por todo lo que sucedió en el partido. Para que la comunicación sea más fluida de ambas partes y trataran de tener un acercamiento para apoyar a la Selección con todo.