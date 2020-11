El Emperador DESCONFÍA de los Pumas para llegar a la final del Guardianes 2020

Uno de los iconos más importantes de los Pumas de la UNAM en la época de los 80´s y 90´s en el fútbol mexicano, Claudio Suárez el “Emperador” no ve como favorito a los felinos de Andrés Lillini para llegar a la final del Guardianes 2020 de la Liga MX.

El ex jugador de los auriazules de 1988 a 1996, concedió una entrevista para la cadena ESPN, donde no le hecho flores a su ex institución y fue directo al mencionar que pese a los buenos resultados de los felinos estos no son claros favoritos y pueden caer en los cuartos de final.

Claudio Suárez no le tien fe a los Pumas para la final del Guardianes 2020

Claudio Súarez mencionó que los Pumas le han generado dudas, y a pesar de tener gente experimentada que ha jugado finales, no son amplios favoritos para ser campeones, ya que hay otros clubes como el León, América, Tigres y Rayados que pueden quedarse con el campeonato en el Apertura 2020.

El “Emperador” también fue claro al destacar el trabajo que Andrés lillini ha realizado con los felinos del pedregal en lo que va del torneo, afirmando que no apostaba nada por ellos, de quienes pensaba que iban a tener una temporada de muchos problemas para sacar resultados, por la partida de 'Míchel'.

Claudio Suárez no ve con buenos ojos a los Pumas para la final del Guardianes 2020

El reconocido jugador de los Pumas y de la Selección Mexicana, reconoció que desconocía quien era Andrés Lillini en la institución del pedregal, pero que los comentarios que le llegaban era que sabía el manejo de las fuerzas básicas con quienes había conseguido varios logros importantes y junto con Israel López, han hecho un excelente trabajo con los universitarios en lo que va del torneo.

Claudio Suárez fue parte de los Pumas por 8 años

Cabe mencionar que los Pumas de la mano de Andrés Lillini han logrado colocarse en la segunda posición de la tabla general, esperando rival para disputar los cuarto de final del Guardianes 2020.