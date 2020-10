El Club León JUGARÍA en Pachuca o Irapuato para enfrentar al América

El León podría buscar un estadio para enfrentar al América en la jornada 14 del Guardianes 2020 de la Liga MX, luego que Roberto Zermeño buscara tomar posesión del inmueble que por ley es el dueño de la casa de los felinos, pero que no pudo llevar a cabo el proceso y que obligaría al equipo de Nacho Ambriz ha buscar una sede alterna.

Todo parece indicar que los felinos del bajío tendrán que buscar otra casa, para concluir el Guardianes 2020, esto por los problemas que se presentaron la semana pasada con el dueño del Nou Camp, quien buscó desalojar al equipo.

El León buscaría otro estadio para jugar contra el América

El León dejaría el Nou Camp para enfrentar al América

El León que se encuentra como líder del torneo, se enfrentará al tercer lugar de la tabla general, las Águilas del América el próximo lunes 19 de octubre, pero todo parece indicar que no podrán jugar en el Nou Camp por lo que tendría que disputar los tres puntos en Estadio Hidalgo, en Pachuca o el Estadio Sergio León Chávez, en Irapuato.

Por su parte el equipo felino a través de un comunicado no dio a conocer la sede de su próximo partido ante los azulcremas, pero sí aclaró que la orden de desalojo no pudo ser ejecutada en plenitud, debido a que "las condiciones de seguridad no eran las adecuadas".

Cabe mencionar que a una semana que se lleve a cabo el encuentro entre ambas escuadras que ocupan la parte alta de la tabla de posiciones, la página oficial de la Liga MX registra que el choque se realizará en el Estadio León, mejor conocido como Nou Camp y que hasta el momento no se ha cambiado de sede.

El León de Nacho Ambriz y el América de Miguel Herrera saldrán a pelear tres puntos importantes aunque los de Coapa suman 25 puntos aún con la victoria no podría quitar a los felinos del liderato general ya que tiene 30 puntos y de llevarse la victoria se elaboran de su más cercano contendiente que es el Cruz Azul.