El “Bronco” castiga a Tigres y Monterrey dejándolos sin afición en los estadios

Luego de disputarse la Fecha FIFA dará inicio la fiesta grande del futbol mexicano, al arrancar la Liguilla del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX, sin embargo, está nueva edición se vivirá de una manera distinta por la pandemia del Covid-19.

Ante la terrible contingencia sanitaria que sigue azotan a prácticamente todo México, el futbol nacional y los equipos de la Liga MX se han visto afectados por la pandemia, ya que no han podido recuperarse de la crisis económica que dejó el Coronavirus.

A pesar de que durante la temporada regular del Torneo Guard1anes 2020, algunos estadios pudieron abrir sus puertas para recibir a cierto aforo de aficionados durante los encuentros del balompié nacional.

La Liguilla se jugará sin aficionados

Como ya lo habíamos informado en La Verdad Noticias, en días anteriores el titular de la Dirección General Promoción de Salud Federal, Ricardo Cortés, anunció que será imposible que el público pueda asistir a los estadios durante la próxima Liguilla de la Liga MX.

Ante el repunte de los casos positivos de Covid-19 en el país; específicamente en los estados del norte, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, gobernador de Nuevo León, también descartó la posibilidad de ver seguidores en los estadios de Tigres y Monterrey.

"Cero, si no bajan los contagios, para que se les quite lo irresponsable a la sociedad. No habrá, pero si son responsables y bajan, puede ser", aseguró Rodríguez Calderón, después de un evento en el Volcán Universitario donde se realizó la donación de cubrebocas.

Tigres y Monterrey no contarán con su gente

Hace un momento asistí al banderazo de salida de la campaña “Unidos Contra el Covid”, en la que @TigresOficial donará un millón de tapabocas para distribuir en los puntos de mayor movilidad. pic.twitter.com/QHlmTlklRS — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) November 11, 2020

Ante una eventual reapertura de los inmuebles de los Tigres de la UANL y los Rayados de Monterrey de cara al siguiente torneo Clausura 2021, El gobernador fue muy claro e insistió en la negativa del acceso a los aficionados mientras sigan los contagios.

"Como no soy mago, me gustaría que hubiera, pero eso depende de la afición, de la raza que se ponga cubrebocas, que no haya contagios, que le ayudemos al Inge, con posibilidades de ser campeón y vamos a ayudarles", sentenció el mandatario estatal.