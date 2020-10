El América es el equipo más importante que hay; Miguel Herrera

Miguel Herrera director técnico de las Águilas del América, aseguró que que a los azulcremas lo siguen más del 40 por ciento de los aficionados el otro 60 se lo reparten los demás equipos de la Liga MX, por eso es el equipo más querido y más importante del fútbol mexicano.

Fue en entrevista con Diario RÉCORD, donde Miguel Herrera expresó su amor por el equipo de Coapa y respaldo a los aficionados que han demostrado su amor por la camiseta azulcrema durante el aniversario 104 del club.

Miguel Herrera aseguró que el América es el mejor equipo de México

Miguel Herrera elogió al América

Miguel Herrera, comentó que el América es el equipo más importante que hay, ya que la gente que le va al América que es una gran cantidad, porque del 100 por ciento de la afición al fútbol que hay en México, los azulcremas deben de tener un 40% y el otro 60 está repartido entre los otros 17 equipos de la Liga MX.

En la entrevista con RÉCORD, el timonel del América, mencionó que él aprendió a tomarle mucho cariño a un club que le ha dado muchísimo y al que recíprocamente le ha dado su vida y por supuesto que está contento de sentirse un americanista.

Miguel Herrera, señaló que si es difícil ser un americanista más porque hay mucha gente que pareciera no aceptar que es un club por el cual pasa mucha gente y seguirán pasando. Y hoy pareciera que la gente que pasó por el América no deja entrar a nadie que no ha sido americanista.

Te puede interesar: Liga MX: Se DESBORDA la PASIÓN por los 104 años del América (vídeo)

El “Piojo” aclaró que desde su llegada le sorprendió lo importante que es el club, lo mediático y que no haya ‘medias tintas’, ya que en el equipo no existe el que hoy le va al equipo y mañana ya no, porque al América lo quieres o lo odias.