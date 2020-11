Eduardo ‘Chofis’ López de Chivas BUSCADO en Liga MX por tres equipos.

Tal como informó La Verdad Noticias hace unos días, las Chivas hace algunos días se vieron involucradas en la polémica extra cancha por la situación vivida por cuatro de sus futbolistas, uno de ellos Eduardo ‘Chofis’ López, quien no continuará con la institución Rojiblanca y se ha sabido que hay tres clubes de la Liga MX que estarían buscando los servicios del volante de 26 años de edad.

De acuerdo a la información que se dio a conocer en ESPN, los clubes que buscarían al mediocampista del Rebaño Sagrado serían los Rayados de Monterrey, León y Mazatlán FC; los dos primeros siguen con vida en la pelea por el cetro del Guardianes 2020.

La calidad de Eduardo ‘Chofis’ López no se encuentra en discusión, siendo una de las joyas de Chivas pero que no ha podido despegar como se pensaba; tras las indisciplinas cometidas en este Guardianes 2020, le han dado la calidad de transferible y por ello no continuará en el 2021 con el Rebaño Sagrado.

Si bien de momento el cuadro que dirige Víctor Manuel Vucetich no ha recibido alguna propuesta de manera formal por la ‘Chofis’ López, ya han existido acercamientos por algunos clubes de la Liga MX para hacerse de sus servicios via compra o con posibles intercambios de jugadores.

'Chofis' en la mira de clubes en Liga MX y MLS

A pesar de que en nuestro país hay interés por el joven futbolista, de igual manera la calidad de Eduardo López de las Chivas también es buscado en la MLS. La ‘Chofis’ en este certamen tuvo participación en nueve compromisos, de los cuales ninguno fue como titular y sumó solamente 146 minutos.

Si bien se ha mencionado que Rayados de Monterrey, León y Mazatlán FC, serían los clubes de Liga MX que buscarían al jugador del Rebaño, hace no mucho el equipo de la Sultana del Norte estuvo muy cerca de ficharle pero al final no se concretó el pase.

Eduardo López en Chivas.

Chivas volverá a la actividad en el repechaje de este campeonato, luego de quedar en la tabla general en la séptima plaza para enfrentar al Necaxa que culminó décimo por un pase a los Cuartos de Final; esto con fecha y hora por confirmar y al culminar la Fecha FIFA del presente mes.