¿Dónde ver el América vs Puebla? Sigue en vivo el partido de la Liga MX

Regresa a la acción al Estadio Azteca, y será con un América vs Puebla en el que ambos clubes buscarán obtener los tres puntos para terminar la jornada con la tranquilidad de haber ganado a sus rivales en la tercera fecha de la Liga MX.

Del lado de las águilas llegan con un poco más de fuerza luego de haber ganado el partido anterior, pero aún tienen que demostrar mucho para mejorar en cuanto al nivel colectivo, pues el ‘Tano’ Ortiz está recibiendo muchas críticas por este aspecto de su club.

Por su parte, los poblanos han tenido que reestructurar todo su proyecto con un nuevo entrenador, ya que Nicolás Larcamón decidió irse con el León, pero de la mano de Eduardo Arce han ido resurgiendo poco a poco.

Ahora, en La Verdad Noticias te mostramos dónde ver el América vs Puebla de este sábado, que tendrá como locales a los emplumados, en busca de su segunda victoria del torneo y competir por los primeros puestos donde están los Tigres y Chivas.

Dónde ver el América vs Puebla

El partido se jugará en el Azteca

En esta ocasión, los aficionados sí podrán disfrutar del partido a través de la señal de TUDN, aunque también está la opción de Vix+, para quienes tengan contratado el servicio de streaming con todo el acceso a los partidos de Liga MX.

Sin embargo, también podrás seguir el encuentro a través de nuestra página, para que vivas los mejores momentos del partido entre dos clubes que buscan a toda costa ganar para no romper las buenas sensaciones que tuvieron durante sus anteriores partidos.

Te puede interesar: América vs Puebla: Así puedes ver en vivo el juego de Liguilla

Horario del América vs Puebla

Las águilas quieren mantener su dominio sobre Puebla

El partido será ya entrada la noche, pues el árbitro debe dar el silbatazo inicial a las 19:00 en tiempo del centro de México, momento en el cual todos los fans deben de estar en frente de su televisor para disfrutar de este entretenido partido.

América vs Puebla no será el último duelo de la jornada, pues antes de ese habrá llegado el Monterrey vs san Luis, y luego el juego entre las Chivas y el Toluca para cerrar los partidos de la jornada sabatina en Liga MX, que podría estar llena de emociones.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram