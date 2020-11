Directiva de Monterrey pone en duda la continuidad de Mohamed tras eliminación

Este lunes el director deportivo de los Rayados de Monterrey, Duilio Davino, confirmó que la continuidad de Antonio Mohamed está en duda y se decidirá en los próximos días, esto luego de que la Pandilla quedó eliminada en el partido de Repechaje frente a Puebla.

"Hace apenas 14 horas terminó el partido y la continuidad de Tony vamos a discutirla y analizarla en los próximos días, lo que sea mejor para el club. El semestre en Liga no fue lo que esperábamos, estamos decepcionados, tristes, no es donde el club merece estar”.

De acuerdo con información del Diario Récord, Duilio Davino dejó en claro que aún no existe una fecha límite para la renovación de Antonio Mohamed. “Hay que levantarnos, dar la cara y poner al club donde merece. La realidad es que no hay un tiempo definido”.

Mohamed le dio un título al Monterrey

Como lo hemos reportado anteriormente en La Verdad Noticias, el Turco Mohamed llegó en el Apertura 2019, torneo en que logró el campeonato de la Liga MX tras derrotar al América en la Final. Sin embargo en el 2020 no se le dieron los resultados con La Pandilla.

Es importante mencionar que tras la eliminación, el equipo regiomontano rompió filas este lunes y regresarán el próximo 10 de diciembre tras 17 días de vacaciones. Una vez de regreso, iniciarán con un nuevo proyecto de cara al Clausura 2021.

Tras la eliminación, el propio Mohamed reconoció que el único responsable de que Monterrey haya quedado eliminado era el técnico, aceptando que lo que ocurrió con su equipo fue un fracaso ya que siempre deben pelear por el campeonato.

“Yo soy el máximo responsable”

“Para nosotros es un fracaso no pelear por el campeonato y está clarísimo que soy el máximo responsable de haber quedado eliminados, sólo se puede explicar porque es futbol, de otra manera no se puede, no fuimos capaces de soportar la ventaja“.

Te recomendamos Historia de la Liga MX

En tanto, Mohamed dijo que en los próximos días se reunirá con la directiva para saber qué pasará con el futuro del equipo. Mientras, se lamentó por no haberse mantenido en el torneo y acabar eliminados en penaltis.

¿Donald Trump peleará su puesto en la Presidencia? Síguenos en Google News y mantente informado.