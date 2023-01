¿Diego Lainez volverá a la Liga MX? Esto es lo que el Betis le pide a Chivas

El regreso de Diego Lainez a la Liga MX podría estar muy cerca, pues el paso del mexicano en el futbol del ‘Viejo Continente’ no ha sido favorable. Reciénteme, el Sporting de Braga decidió que ya no Lainez ya no tenía cabida en su plantel, por lo que el extremo tuvo que regresar al Betis.

Pero, en La Verdad Noticias, te informamos que en los planes del club español tampoco tiene cabida el centrocampista mexicano, por lo que el Betis ha puesto en venta a Diego Lainez. De acuerdo con Kery News, el examericanista podría regresar al futbol mexicano, pero no con el conjunto de Coapa, sino con las Chivas.

No obstante, el ‘Rebaño Sagrado’ no es el único equipo que está interesado en fichar a Lainez, sino que el Betis ha recibido ofertas tanto de clubes de la Liga MX, como de la MLS, por lo que aún está en el aire el futuro de este futbolista mexicano. Aunque puede que las condiciones que pide el Betis termine por arruinar cualquier intento de fichaje.

¿Cuál es el valor de Diego Lainez?

¿Cuál es el valor de Diego Lainez?

Como ya se mencionó, Diego Lainez tiene a equipos de la Liga MX interesados en él, pero los términos que propone el Betis puede que no les agrade, ya que el club español pide 7 millones de euros por el jugador, sin embargo, el Betis pretende quedarse con un porcentaje de la carta del futbolista, para, de esta forma, sacar más dinero a expensas del mexicano.

Te puede interesar: ¿Cuánto deberá pagar Chivas a Santiago Ormeño si decide quedarse?

¿Diego Lainez jugaría para las Chivas?

¿Diego Lainez jugaría para las Chivas?

En una entrevista que Hugo Sánchez le practicó a Diego Lainez, el centrocampista confesó que estaría dispuesto a jugar en el futbol mexicano, pero solamente regresaría a la Liga MX si el América lo fichara, de lo contrario, no aceptaría ninguna propuesta de otro equipo de nuestro país.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para más noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram