¿Diego Lainez a Tigres? Lo que dijo Diego Cocca sobre este fichaje

Diego Lainez es uno de los futbolistas mexicanos más controvertidos, actualmente, ya que su fracasado paso por Europa lo ha llevado a ser muy criticado, además, no fue convocado en la Selección Mexicana por su ausencia de minutos en la cancha y, porque según en ex Director Técnico del Tri, ‘Tata’ Martino, el jugador del Betis antepone el dinero que el juego.

Puede ser que en esto último, por fin, acertara Gerardo Martino, ya que cuando el Betis le puso precio al jugador, la intención de Lainez era volver al América, club donde se formó, sin embargo, el jugador mexicano les envío una oferta muy fácil de rechazar, pues pedía 2 mdd como su salario, convirtiéndose así, en el futbolista mejor pagado del plantel.

El conjunto de Coapa rechazó su propuesta, no obstante, puede que aún haya un equipo de la Liga MX que esté interesado en este delantero mexicano y tenga las arcas necesarias para negociar con Lainez, los Tigres. En La Verdad Noticias te informamos que el DT de los Felinos admitió que estaría feliz de que Lainez se sumara a su plantilla.

El Director Técnico de los Tigres declaró que no ve como un fracaso que Lainez vuelva a competir en la Liga MX; además, señaló que él quisiera que Diego Lainez llegar al club, pues se le hace un jugador “interesantísimo”, pero la decisión se encuentra en la directiva de los Tigres, quienes analizarán si Lainez tiene cabida en su plantel:

“Todavía no lo sabemos, es una posibilidad, me parece un jugador interesantísimo, ya ha destacado en el futbol mexicano, lógicamente no está en su mejor momento”.