David Faitelson EXPLOTA contra Oribe Peralta tras derrota de Chivas.

La noche del sábado en la cancha del Estadio Azteca el conjunto del América doblegó por la mínima diferencia a las Chivas en el Clásico Nacional de la Jornada 11 del Torneo Guardianes 2020 de la Liga MX, en el cual Oribe Peralta ingresó de cambio al minuto 84’ de tiempo corrido; pero al finalizar el encuentro el atacante de 36 años de edad se quedó charlando muy cerca del túnel para ir a los vestidores con algunos futbolistas de las Águilas y tras ello el afamado conductor David Faitelson de ESPN explotó contra la actitud del ‘Cepillo’.

El delantero del Rebaño Sagrado se dejó ver sonriente y tranquilo junto a futbolistas del equipo que dirige Miguel Herrera y desató molestia no solo en la afición de Guadalajara sino también en algunos periodistas como David Faitelson. El miembro de ESPN no se guardó nada y llamó "Sinvergüenza" al veterano jugador azteca; todo por mostra nula importancia tras ser derrotados en el Clásico Nacional.

Sinvergüenza. Yo, si fuera Amaury, lo mandaba directamente a donde ya sabe... https://t.co/iL83puTCBA — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) September 20, 2020

Failteson se lanza contra Peralta

Y es que días anteriores al encuentro de la fecha 11 del balompié azteca, David Faitelson de ESPN fue uno de los personajes que hizo mención en relación a lo devaluado que estaba el enfrentamiento América vs Chivas, ya que no sienten la camiseta como hace años y justamente el tipo de actitudes como la de Oribe Peralta hicieron que las críticas no pararan en redes sociales para el número 24 del cuadro tapatío por parte del comunicador y de los aficionados de los Rojiblancos.

Fomentemos La Unión y el Respeto. pic.twitter.com/3hqMaHq0ZD — Oribe Peralta (@OribePeralta) September 20, 2020

Las Chivas perdieron 1-0 ante el América y con ello se quedaron con 15 unidades, mientras que los de Coapa llegaron a 23 puntos y están a un triunfo del liderato general de la competencia. Los de Miguel Herrera en la fecha 12 enfrentan al Cruz Azul y los de Vucetich reciben al Mazatlán FC.