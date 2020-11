Cuartos de Final del Guardianes 2020 YA TIENEN horarios y fechas.

El Repechaje del Torneo Guardianes 2020 se llevó a cabo este fin de semana, en donde Tigres, Pachuca, Chivas y Puebla avanzaron a los Cuartos de Final y se ha sabido por parte de la Liga MX los horarios y las fechas de los compromisos mencionados; para conocer a los cuatro equipos que avancen a las Semifinales del certamen.

Tras la calificación a la siguiente ronda de los equipos mencionados, los cruces de la primera fase de la Liguilla se ha quedado de la siguiente manera: León vs Puebla, Pumas vs Pachuca, América vs Chivas y Cruz Azul vs Tigres.

Los duelos de los Cuartos de Final de Ida se llevarán a cabo los días miércoles 25 de noviembre y jueves 26 del presente mes, mientras que los de Vuelta se celebrarán el sábado 28 de noviembre y el domingo 29 del mes en curso; todos ellos del Torneo Guardianes 2020.

La Verdad Noticias te comparte las fechas y horarios de los encuentros de Ida y Vuelta de los Cuartos de Final de la Liga MX:

León vs Puebla:

Ida: Miércoles 25 de noviembre.

Horario: A las 19:00 horas del centro del país (20:00 horas de Quintana Roo).

Vuelta: Sábado 28 de noviembre.

Horario: A las 19:00 horas del centro del país (20:00 horas de Quintana Roo).

León vs Puebla.

América vs Chivas

Ida: Miércoles 25 de noviembre.

Horario: A las 21:06 horas del centro del país (22:06 horas de Quintana Roo).

Vuelta: Sábado 28 de noviembre.

Horario: A las 21:06 horas del centro del país (22:06 horas de Quintana Roo).

América vs Chivas.

Cruz Azul vs Tigres

Ida: Jueves 26 de noviembre.

Horario: A las 19:00 horas del centro del país (20:00 horas de Quintana Roo).

Vuelta: Domingo 29 de noviembre.

Horario: A las 19:00 horas del centro del país (20:00 horas de Quintana Roo).

Cruz Azul vs Tigres.

Pumas vs Pachuca:

Ida: Jueves 26 de noviembre.

Horario: A las 21:06 horas del centro del país (22:06 horas de Quintana Roo).

Vuelta: Domingo 29 de noviembre.

Horario: A las 21:06 horas del centro del país (22:06 horas de Quintana Roo).

Pumas vs Pachuca.

