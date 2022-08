¿Cuánto gana Gignac en Tigres para rechazar ofertas de China y Arabia?

Recientemente André-Pierre Gignac reveló que rechazó un par de ofertas multimillonarias de China y Arabia, ya que desea permanecer con los Tigres de la UANL en la Liga MX, bajo un formato que “le encanta” y dentro de una región muy pasional.

El atacante de los Felinos confesó que tuvo dos ofertas muy atractivas que le han llegado a la directiva del conjunto universitario, pero la realidad es que a él no le interesa salir del futbol mexiano en este momento.

Durante el programa "Desde el Cerro de la Silla" con Franco Escamilla, Gignac señaló que Tigres ha tenido dos ofertas de Asia que son atractivas en la parte económica, pero no en la parte deportiva, como lo es la Liga BBVA MX.

¿Cuál es el sueldo de André-Pierre Gignac en Tigres?

Como en todos los los salarios de los futbolistas en México y gran parte del mundo, la cantidad exacta nunca ha sido revelada; sin embargo, desde hace un par de años la cifra que gira entorno al futbolista francés en concepto de salario es de USD 4.6 millones al año, aproximadamente.

"Recibí una oferta de China, 18 millones por dos años, tres años en Arabia por 10 millones de euros al año, neto, pero dije que no. En este momento, iba a renovar con Tigres, yo quiero jugar algo padre, con una pasión increíble, competitivo", explicó el galo.

Además, el delantero francés André-Pierre Gignac explicó que algo que le encanta de México es disputar la liguilla, por toda la pasión que se vive en el futbol mexicano, algo que no quiere cambiar por nada.

¿Por qué Gignac rechazó la oferta de Arabia?

"Arabia no es Qatar, vives en una residencia con europeos o americanos, es muy complicado salir, entonces escojo un estilo de vida, una pasión, una liga para mí competitiva, donde me encanta la Liguilla, me encanta es torneo con Playoffs", sentenció el delantero felino.}

Con la reciente llegada de Dani Alves a México, la lista de los mejores sueldos en la Liga MX sufrió una ligera modificación, aunque el trono sigue siendo propiedad absoluta de Florian Thauvin, quien de acuerdo con Goal, percibe un sueldo cercano a los USD 6 millones al año.

