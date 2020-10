Cruzazulear es ingresado por la RAE a su observatorio de palabras.

Han pasado casi 23 años de lo que fue el último título de Liga MX para el cuadro del Cruz Azul, pero a lo largo de este tiempo los de La Noria han estado cerca de ganar la novena para la institución; pero en los momentos importantes le han fallado y tras ello el término surgió el Cruzazulear y ahora la RAE lo ha puesto en su observatorio de palabras.

Y es que la palabra Cruzazulear se ha generado debido ha que La Máquina en los minutos finales de las disputas por el campeonato o en duelos importantes ante rivales de gran odio, se ha visto empatado o en ocasiones doblegado; lo que ha generado cientos de burlas por aficionados y el término se ha vuelto famoso y coloquialmente utilizado.

El Cruzazulear se ha vuelto tan famoso que ahora la RAE (Real Academia Española) lo ha decidido incluir en su observatorio de palabras; aunque de momento se específica que no se tiene contemplado el agregarlo a una de las palabras del diccionario y ante ello en su portal le han dado una cita tras el surgimiento del término.

"El verbo cruzazulear es un derivado usual en el periodismo deportivo mexicano que alude a una situación determinada por ser algo que frecuentemente sucede al equipo Cruz Azul. No hay de momento propuesta de inclusión de esta voz al diccionario académico".

El punto cúspide del surgimiento del Cruzazulear fue en la Final del Clausura 2013 de la Liga MX, certamen en el que La Máquina estaba a menos de cinco minutos de consagrarse y el América se acerco, empató el global y se coronó en tanda de penales; dando la puntilla al Cruz Azul en aquel certamen.

La RAE (Real Academia Española) explica en su página web que el Observatorio de palabras "ofrece información sobre palabras (o acepciones de palabras) y expresiones que no aparecen en el diccionario", pero que son utilizadas frecuentemente: neologismos recientes, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, etc. Aunque estas palabras no están contempladas en las obras académicas, pueden ser analizadas para que en un futuro puedan incluirse en el diccionario.