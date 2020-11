Cruz Azul y Tigres definirán al goleador del 2020 ¿Gignac o Jonathan Rodríguez?

Sin duda uno de los partidos más atractivos de la Liguilla del Guard1anes 2020 será el de Tigres ante Cruz Azul, dos equipos que cuentan con plantillas conformadas para pelear el título, además de que los dos tienen a los mejores delanteros de la Liga MX de este año.

Por el lado de Tigres se encuentra André-Pierre Gignac logró un doblete el pasado fin de semana ante Toluca, llegando a 21 goles en el 2020, misma cantidad que tiene Jonathan Rodríguez tal y como te lo reportamos puntualmente en La Verdad Noticias.

Sus registros este año le han valido estar por la IFFHS, entre los mejores atacantes del mundo. Mientras que Jonathan Rodríguez consiguió el título de goleo con 12 anotaciones y está llamado a ser el gran ‘salvador’ que termine con la sequía de título en ‘La Noria’.

Gignac busca su quinto título con Tigres

La diferencia en el promedio goleador de los dos la marca el partido de repechaje. Gignac quiere elevar su figura y conseguir su quinto título de liga. Sin duda alguna, nos espera un gran duelo de ‘cañoneros’.

El Cruz Azul se prepara de cara a la Liguilla del Torneo Guardianes 2020, por lo que el técnico Robert Dante Siboldi, declaró que no se siente favorito a pesar de haber culminado la fase regular en los primeros lugares de la tabla.

"Nosotros no nos sentimos favoritos, cualquiera de los ocho puede salir Campeón, así que el favoritismo no lo ponemos nosotros, no queremos cargar con eso y solo nos concentramos en ganar como en cada partido", comentó Robert Siboldi en conferencia.

¡Un entrenamiento más!



La Máquina entrenó esta tarde con la mente en el partido de Ida de los Cuartos de Final, ante Tigres.



Siboldi asegura que Cruz Azul llega en buena forma

En ese sentido, Dante Siboldi comentó que el haber obtenido su boleto directo a la Liguilla del Guard1anes 2020 fue bueno para sus pupilos, ya que no tuvieron desgaste físico ni mental y llegarán con mucho ánimo a los partidos de Cuartos de Final.

Por su parte, el conjunto dirigido por Ricardo Ferretti logró su pase a los Cuartos de Final del Guard1anes 2020, luego de que los Tigres de la UANL derrotaron 2-1 en un partido apretado a los Diablos Rojos del Toluca en la cancha del “Volcán” Universitario.

