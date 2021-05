Cruz Azul vs Xolos: Siboldi pide a la Máquina no confiarse en la Liguilla

Robert Dante Siboldi, lanzó una advertencia previo al Cruz Azul vs Xolos al recordarle al conjunto cementero fans la terrible maldición del superlíder, por lo cual recomendó no confiarse previo a la Liguilla del Guardianes 2021 de la Liga MX.

Lo anterior fue declarado por el técnico uruguayo durante una entrevista para la cadena Fox Sports, en donde habló del próximo rival de su equipo en la última jornada de la fase regular, en la que curiosamente enfrentará a su ex plantel.

Al ser cuestionado sobre si cree que la Máquina de Cruz Azul levante el título del Guardianes 2021, Siboldi recordó la maldición del líder y advirtió a los jugadores para que no se relajen durante la fase eliminatoria del actual certamen.

¿Qué dijo Siboldi previo al Cruz Azul vs Xolos?

"Es candidato como también hay otros. No te olvides que el torneo no es como todos, aquí no siempre el que queda primero sale campeón. Hay que jugar una Liguilla. Puedes terminar bien el torneo, pero si en la Liguilla no te va bien, no te sirve de nada", señaló.

En ese sentido, el estratega charrúa habló sobre la irregularidad que existe dentro del fútbol mexicano y se mostró en contra del sistema de la Liga MX, explicando que para él sería mejor un torneo largo y el club con mayor cantidad de puntos sea el campeón.

"A veces pasa que haces 30 puntos y al siguiente calificas con 18, hay desfase. A veces puede salir campeón el octavo, hoy puede serlo hasta el decimosegundo. Hay que premiar, de alguna forma, al que tiene la regularidad del torneo". Comentó el técnico.

Después de superar el récord de victorias 12 victorias consecutivas, hazaña que reportamos en La Verdad Noticias, el conjunto celeste puede igualar la marca de 43 puntos conseguida por el América en el Apertura 2002 durante el Cruz Azul vs Xolos.

