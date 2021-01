Cruz Azul vs Querétaro ver en vivo de la Jornada 4 del Guardianes 2021

Esta noche la Máquina de Cruz Azul saltará a la cancha del Estadio Azteca para enfrentar a los Gallos Blancos de Querétaro, en partido correspondiente a la Jornada 4 del Torneo Guardianes 2021 de Liga MX.

Juan Reynoso todavía no tiene un plantel completo para este desafío, ya que Pol Fernández y Walter Montoya aún no pueden ser inscritos ante la Federación Mexicana de Futbol porque no tienen sus visas de trabajo.

Sin embargo, Cruz Azul recuperó a los lesionados Pablo Aguilar y Luis Romo, quienes recibieron el alta médica definitiva y podrán ser considerados para este partido. Es más, se espera que ambos sean titulares frente a Querétaro en la fecha 4 del Clausura 2021.

Cruz Azul contará con Jonathan Rodríguez

A ellos se suman el delantero Jonathan Rodríguez, quien se perdió la jornada 3 por una sanción deportiva tras cometer una indisciplina, y Bryan Angulo, quien recibe su primera oportunidad desde que regresó a la Noria a principios de año.

Como te dimos a conocer en un reporte anterior de La Verdad Noticias, el conjunto celeste tendrá como nuevo refuerzo a Alexis Peña, quien estará realizando las pruebas médicas entre hoy y mañana, para después firmar el contrato que lo vincule con Cruz Azul.

Cabe recordar que la escuadra cementera viene de imponerse por la mínima diferencia a los Tuzos del Pachuca, en partido disputado en el Estadio Hidalgo y en donnde los dirigidos por Juan Reynoso consiguieron su primer triunfo.

Querétaro viene de vencer a Pumas

Por su parte, los Gallos Blancos vienen de pegarle a los Pumas de la UNAM, actual subcampeón del futbol mexicano, en un partido intenso que terminó ganando el Querétaro por marcador de 2-0.

Este sábado 30 de enero, a partir de las 21:00 horas (Tiempo de la CDMX), Cruz Azul recibe en el Estadio Azteca, se medirá ante los Gallos Blancos de Querétaro, partido que será transmitido por TUDN.

