Cruz Azul tendrá de regreso a Pol Fernández para el Guard1anes 2021

'Pol' Fernández no ha recibido la oferta del Celta de Vigo y es probable que esta no llegue.



Los españoles no lo tienen como prioridad, a pesar de que Coudet lo quiere.



Me informa su padre que lo más claro es volver a @CruzAzulCD.



La Máquina no quiere cederlo, sólo venta. pic.twitter.com/wd0ou3i5jk