Cruz Azul se queda con Jonathan Rodríguez por el resto del Guardianes 2021

Después de semanas de incertidumbre, Jonathan Rodríguez finalmente se quedará en Cruz Azul lo que resta del Torneo Guardianes 2021, así lo dio a conocer Álvaro Dávila, presidente del equipo y aquí en La Verdad Noticias te contamos los detalles.

Durante una entrevista para ESPN, el directivo celeste señaló que la fecha límite para recibir una propuesta fue el pasado lunes, por lo que al no existir ningún ofrecimiento por el jugador uruguayo, este tendrá que quedarse en La Noria.

Dávila comentó que la oferta del equipo chino por ‘Cabecita’ Rodríguez fue de 6 millones de dólares, cifra que estaba muy lejos de las pretensiones de Cruz Azul, por lo que esperaban una nueva oferta por el delantero sudamericano, misma que no llegó.

Cruz Azul no aceptó la oferta del equipo chino

“Hasta ahorita no hubo respuesta de un club chino. Es una propuesta baja y no fue aceptada por el club. No hay noticias hasta ahorita, pusimos una fecha límite, que fue el lunes, y ya no llegó la contrapropuesta, no nos podemos quedar sin el jugador”, dijo Dávila.

Además, el directivo cementero espera que Jonathan Rodríguez se comprometa con el equipo, ya que lo consideran una pieza fundamental durante el actual Clausura 2021 de la Liga MX.

“Espero que Jonathan entienda que es su lugar, que es importante para el club y nos apoye para crecer nosotros y él, seguro vendrá una buena oportunidad en los siguientes meses”, comentó Davila en torno al caso de Rodríguez.

Jonathan Rodríguez jugaría contra Querétaro

El ‘Cabecita’ fue el gran ausente en el cuadro del Cruz Azul en el duelo de la Jornada 3 del Torneo Guardianes 2021, sin embargo, eso podría cambiar para el encuentro ante los Gallos de Querétaro.

Te recomendamos Historia de la Liga MX

En una conferencia de prensa Juan Reynoso mencionó que la ausencia de Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez sería de forma indefinida pero el retorno al 11 titular del sudamericano podría darse en la fecha 4 del Guardianes 2021 de la Liga.

¿Por qué la FDA emitió una alerta para el gel desinfectante en México? Síguenos en Google News y mantente informado. Síguenos en Google News y mantente informado.