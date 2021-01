Cruz Azul se mete a la pelea por el liderato del Guardianes 2021

Este sábado, la Máquina de Cruz Azul saltó a la cancha del Estadio Azteca para pasar por encima de unos desconcertados Gallos Blancos de Querétaro, y con ello sumar su segunda victoria del Guardianes 2021.

Juan Reynoso decidió cambiar la línea de cinco en zona defensiva, para apostar todo en el ataque a pesar de que todavía no tiene un plantel completo, ya que Pol Fernández y Walter Montoya aún no pueden ser inscritos porque no tienen sus visas de trabajo.

Tras derrotar 4-1 a la escuadra de Querétaro en el duelo correspondiente a la jornada 4 del Torneo Clausura 2021, en donde Cruz Azul se mostró más poderoso y con un excelente manejo de partido.

Cruz Azul supo imponer sus condiciones

A cinco días de su primera victoria del año en el actual certamen de la Liga MX, los pupilos de Juan Reynoso dieron un tremendo golpe de autoridad, al imponerse con goles de Adrián Aldrete (23'), Orbelín Pineda (36'), Jonathan Rodríguez (44') y Elías Hernández (74').

Con este resultado, Cruz Azul subió hasta la séptima posición de la tabla de Liga MX, con seis puntos de 12 posibles. Gracias a los cuatro goles que anotó, pudo mejorar su diferencia de gol a +2, superando al América y trepando aún más de lo esperado originalmente.

De momento van cinco partidos disputados de la jornada 4: Tigres vs Necaxa (1-1, jueves 28 de enero), Mazatlán vs Pachuca (1-0, viernes 29 de enero), Chivas de Guadalajara vs FC Juárez (1-2), Tijuana vs Toluca (3-2) y Cruz Azul vs Querétaro (4-1, sábado 30 de enero).

Partidos restantes de la Jornada 4

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, todavía quedan cuatro juegos para que cierre la fecha 4: Pumas UNAM vs Atlas (domingo 31/01, 12:00), Santos Laguna vs América (domingo 31/01, 19:06).

Mientras que los juegos programados para el lunes y martes serán: León vs Atlético de San Luis (lunes 01/02, 21:00) y Puebla vs Monterrey (martes 02/02, 21:00), que pueden hacer que Cruz Azul baje en la tabla.

