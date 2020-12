Cruz Azul se despedirá de Jesús Corona al finalizar el Guard1anes 2021

José de Jesús Corona, emblemático capitán de la Máquina de Cruz Azul, estaría viviendo su último torneo con el conjunto celeste debido a que tiene contrato hasta el mes de junio, pero lo más desalentador es que al parecer no hay posibilidad de negociar una renovación.

Sin embargo, la directiva cementera no saldría bien parada de esta situación, ya que no puede ceder a “Chuy” Corona con otro equipo del futbol local o internacional, además de que no hay ofertas en la mesa para comprarlo.

La delicada situación financiera de los clubes de la Liga MX hace casi imposible que un equipo busque hacerse de los servicios de Jesús Corona, mucho menos pagar su carta o su alto salario.

#HoyEnTuRÉCORD #Portada



�� La revolución en Cruz Azul va a ‘velocidad tortuga’, sin técnico y con pocos ajustes en el plantel, como el caso de Jesús Corona, transferible pero sin ofertas https://t.co/yTPDYvUZoW pic.twitter.com/AaY7tbIDkj — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) December 28, 2020

Corona estuvo a punto de llegar a Chivas

Como te informamos anteriormente en La Verdad Noticias esta no es la primera vez que José de Jesús Corona se encuentra en la línea, pues en el pasado se llegó hablar de una posible salida con rumbo a las Chivas, pero ésta nunca llegó.

Ahora la situación no parece cambiar, por lo que la continuidad de Corona en Cruz Azul es casi un hecho, aunque su titularidad dependerá exclusivamente del análisis que haga el nuevo timonel, pues la directiva tiene contemplado darle la oportunidad a Sebastián Jurado.

En caso de confirmar su estancia para el Apertura 2021, Corona se aseguraría de cumplir 12 años en la institución cementera y ser el segundo portero con más años por detrás de Óscar Pérez, que tuvo 15 años como celeste.

Jesús Corona es el jugador en activo con más partidos (601) en Primera División. pic.twitter.com/7xCatbPxCB — Goles y Cifras (@golesycifras) December 28, 2020

Cruz Azul iniciará su pretemporada

Luego de unas cortas vacaciones, Cruz Azul reportará el día de mañana en la Noria para comenzar con su pretemporada de cara al Guard1anes 2021, en donde se someterán a los exámenes médicos correspondientes y las pruebas PCR para descartar casos de Covid-19.

Te recomendamos Historia de la Liga MX

La escuadra cruzazulina regresará a la actividad después de una sorpresiva eliminación en Concachampions y, lo hará con toda la incertidumbre debido a que hasta el momento no se ha nombrado al nuevo director técnico.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y mantente informado.