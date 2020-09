Cruz Azul sacó MILAGROSO triunfo ante el Pachuca (VÍDEO)

El Cruz Azul se llevó un milagroso partido en el Estadio Azteca ante los Tuzos del Pachuca que dominaron el encuentro pero en los últimos minutos cayeron en encuentro de la jornada 9 del Guardianes 2020 de la Liga mx

Ampliamente superados los cementeros en uno de los mejores partidos que disputaron los Tuzos que desafortunadamente no pudieron perforar las redes del equipo local y no aguantaron el marcador que daba el empate para ambos y el "Cabecita" no perdono y le dio los tres puntos a sus compañeros.

Cruz Azul y Pachuca empatan en el Azteca

Los primeros diez minutos de haber iniciado el encuentro el Cruz Azul tenía dominado el partido con jugadas que ponían a temblar a los visitantes y Nacho Rivero aprovechó un balón que le cayó en sus botines para sacar un potente disparo que Oscar Ustari sacó del con un vuelo que impidió abrir el marcador.

Las acciones del encuentro continuaron y el equipo visitante se adueñó del balón amenazando la puerta que resguarda Jesús Corona quien tuvo el apoyo de la línea defensiva para impedir que les sucediera lo mismo con el Atlas.

Para el minuto 42 Rodrigo Salinas estuvo a punto de abrir el marcador para los Tuzos del Pachuca con un disparo de zurda pero Igor Lichnovsky se cruzó en la trayectoria del balón y alejó el peligro de su marco.

Al minuto 84 el Cruz Azul tuvo la oportunidad de llevarse el partido por conducto de tiro libre que pegó el el poste de Ustari que solo se quedó observando el disparo.

Fue la minuto 91 cuando José de Jesús Corona lanzo un balón al aires que Jonathan Rodríguez cazó y bombeo por arriba de Ustari que estaba adelantado y el balón quedó en el fondeo de las redes del equipo visitante, sumando los pupilos de Robert Dante Siboldi tres puntos para quedarse el el liderato del Guardioanes 2020.