Cruz Azul perderá a Milton Caraglio ante su regreso a Rosario Central

Cruz Azul ya inició una limpia de jugadores después de los fracasos que cosechó en el Guardianes 2020 y la Concachampions, por lo que otro de los jugadores que podría abandonar La Noria es Milton Caraglio.

Como te hemos venido informando puntualmente en La Verdad Noticias, la relación entre la directiva del Cruz Azul y Caraglio no se encuentra nada bien, por lo que el delantero argentio ya suena para volver a Rosario Central, equipo donde debutó.

El técnico del conjunto Canalla, Kily González aseguró que se mantiene en constante contacto con Caraglio, principalmente por la buena amitad que hay entre ambos y aseguró que se encuentra en un gran momento.

Retomando un poco el tema de #CruzAzul y los jugadores, la verdad deberían buscarle acomodo a Milton Caraglio.



Me agrada el jugador; pero si no lo contemplan y él ya se quiere ir, lo mejor es que se vaya a otro equipo.



El tema de Rosario Central por ahí va. Habrá que ver. pic.twitter.com/GNk9eD6TeZ — Roberto López ⚽ (@robertolpz9) December 19, 2020

Kily González quiere a Caraglio de vuelta

"Sigo en contacto con Caraglio porque tengo una relación de amistad y sé lo que están jugando y que quedaron fuera de la competencia donde estaban. Está en un nivel muy alto y lo mio es que tengamos la oportunidad de sumar a jugadores", declaró González.

De acuerdo con información dada a conocer por el portal Récord, el entrenador sudamericano reconoció que el atacante de Cruz Azul sí es una opción para reforzar al Rosario Central durante la siguiente temporada.

"No voy a traer por traer, voy a traer algo que considera que es mejor de lo que tenemos para potenciarlo, Caraglio es una opción que me encantaría que esté como la de varios jugadores que estoy hablando con los dirigentes", aseguró.

Rosario Central podría reforzar su ataque con Milton Caraglio ⚽����https://t.co/wv655Xl2hv — AS México (@ASMexico) December 19, 2020

Caraglio presionó a Cruz Azul

Cristian Le Bihan, representante de Caraglio, reveló que el jugador no está contento con los 333 minutos que disputó este torneo Guard1anes 2020 con la Máquina, por lo que estaría buscando otras opciones para su carrera. Según informa el Portal MedioTiempo.

“Milton quiere jugar, y si evidentemente no está dentro del proyecto deportivo, Caraglio, así como que quedarse para no jugar, no, no quiere seguir ahí”, le dijo el agente en una entrevista a ESPN.

