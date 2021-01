Cruz Azul no registra a Bryan Angulo para el Torneo Guardianes 2021

Durante las últimas horas, el delantero ecuatoriano Bryan Angulo, recibió malas noticias al enterarse de que no ha sido registrado por Cruz Azul ante la Liga MX para el presente Torneo Guardianes 2021.

Como te informamos anteriormente en La Verdad Noticias, todo estaba listo para que el atacante fuera registrado, pero de último momento la directiva celeste reculó y terminó retirando su documentación ante la máxima autoridad del futbol mexicano.

De acuerdo con información de ESPN, fuentes allegadas a la Liga MX aseguran que la directiva celeste ingresó los papeles de Bryan Angulo a sus oficinas alrededor del mediodía, sin embargo, al final de cuentas se decidió no registrar al jugador para este Clausura 2021.

Juan Reynoso quería contar con Angulo

De esta manera, la vuelta del delantero ecuatoriano pasó de ser casi una realidad, a una mera ilusión, pues se presume que la directiva fue la que desistió de registrarlo y no el técnico Juan Reynoso, quien había dado el aval para su incorporación al equipo.

Angulo entrenó por la mañana al parejo del equipo y había sido citado a trabajar aspectos físicos en la tarde, ya que se intentaba ponerlo en condiciones y tenerlo disponible para el partido del próximo lunes, ante los Tuzos del Pachuca en el Estadio Hidalgo.

Pero, Bryan Angulo ya no se presentó al trabajo vespertino. No había ya ninguna necesidad, y ni él, ni su representante, José Chamorro, se explican qué fue lo que sucedió. "No lo sé, en verdad no lo sé; creo que la directiva no lo quiere", explicó el agente a este portal.

Bryan Angulo tendrá que esperar

Sin embargo, sostuvo Chamorro: "Él es jugador de Cruz Azul y se quedará ahí hasta que busque equipo, o tengamos dónde colocarlo", explicó el representante del atacante ecuatoriano.

Hasta el momento, Cruz Azul sólo mantiene registrados a dos delanteros en el Guardianes 2021: Jonathan Rodríguez y Santiago Giménez, pues Milton Caraglio salió con rumbo al Atlas.

