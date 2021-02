Cruz Azul logra épica remontada contra Toluca y suma cinco victorias

Tras derrotar a los Diablos Rojos del Toluca, este sábado 20 de febrero, el conjunto de la Máquina de Cruz Azul logró una épica remontada, en la Jornada 7 del Torneo Guardianes 2021, la cual alargó la racha de victorias que iniciaron en la fecha 3.

La quinta victoria consecutiva de la Máquina fue gracias a los goles de Guillermo Fernández a los 62 minutos, Roberto Alvarado a los 27' y Jonathan Rodríguez a los 5', quienes volvieron a emocionar a toda la afición celeste.

Con este nuevo triunfo, la escuadra de Cruz Azul logró colarse hasta la segunda posición de la tabla general del actual Torneo Clausura 2021, luego de cosechar 15 puntos de 21 posibles durantes las 7 fechas disputadas.

Cruz Azul fue líder momentáneo

Como te informamos en La Verdad Noticias, en un principio la Màquina se había quedado como superlíder, el triunfo por 2-0 del América sobre Atlas hizo bajar a los celestes a un puesto, ya que América sumaba 16 unidades en el campeonato.

Sin embargo, una polémica podría devolverle a la Máquina la cima del campeonato, ya que América habría incurrido en alineación indebida, al sentar a Federico Viñas en la banca de suplentes sin haberlo incluido dentro de la convocatoria oficial del partido.

Atlas confirmó que reclamarán el resultado y pelearán por el tres a cero ante la Comisión Disciplinaria de Liga MX, argumentando que el jugador no aparece en la planilla de la convocatoria.

Aún faltan cuatro partidos por disputar en la jornada 7 para cerrarla de forma definitiva: Pumas vs León (domingo 21/02 12:00), Querétaro vs Puebla (domingo 21/02 17:00), Tigres vs Xolos (domingo 21/02 19:00).

Y finalmente el duelo que cierra la fecha 7 será el de los Tuzos del Pachuca en contra de las Chivas Rayadas del Guadalajara, el cual se disputará este lunes 22 de febrero en punto de las 21:00 horas.

